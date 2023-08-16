Вбивство військового у Києві. Суд випустив двох підозрюваних

Заставу визначено для Ігоря Котирла і Леоніда Ігнатюка

Суд визначив альтернативу заставу для двох підозрюваних у справі про вбивство учасника добровольчого формування територіальної громади «Свобода» Олексія Щербини. Один із підозрюваних уже вийшов із СІЗО. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у коментарі «Українській правді».

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«Окружна прокуратура внесла на розгляд Голосіївського районного суду м. Києва клопотання про продовження строку тримання під вартою усім трьом обвинуваченим. Суд, задовольнивши клопотання у повному обсязі, продовжив тримання під вартою для всіх фігурантів до 12 жовтня 2023 року включно. Разом з цим, для двох обвинувачених суд визначив альтернативу у вигляді застави у сумі близько 805 тис. грн для кожного», – йдеться у повідомленні.

За даними джерела, заставу визначено для Ігоря Котирла і Леоніда Ігнатюка. При чому за останнього її вже внесено.

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У прокуратурі наголошують, що як під час досудового слідства, так і під час судового розгляду, послідовно дотримувалися позиції щодо застосування до всіх фігурантів виключного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року у Києві серед білого дня було вбито військового Олексія Щербину. Чоловік був учасником добровольчого формування територіальної громади «Свобода» і готувався вирушити на фронт. Також повідомлялося, що Ооин із підозрюваних пов'язаний із Кивою.