Ухилення від призову: правоохоронці викрили масштабну схему у військкоматах

Послуга в середньому коштувала $6000

Правоохоронці викрили масштабну схему з ухилення від призову на військову службу. Було проведено майже 100 обшуків у військкоматах 11 областей України. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Як зазначається, службові особи районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в областях, діючи спільно з членами військово-лікарської комісії, при посередництві третіх осіб, налагодили схему видачі довідок про визнання чоловіків непридатними до військової служби за станом здоров’я.

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Надалі військовозобов’язаних знімали з військового обліку. Така послуга в середньому коштувала $6000.

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«Зазначається, що під час перевірки частини військовозобов’язаних установлено, що вони навіть не прибували для проходження ВЛК. Про це, в тому числі свідчить відсутність будь-яких відомостей про них в електронній системі охорони здоров’я», - повідомляє прокуратура.

Отримані довідки про непридатність до військової служби вони використовували для виїзду за кордон.

Наразі в межах розслідування проведено майже 100 санкціонованих обшуків на території Одеської, Закарпатської, Київської, Полтавської, Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Львівської, Житомирської, Івано-Франківської областей та міста Києва.

Як повідомляв «Главком», Кропивницький апеляційний суд посадив за решітку військовозобов’язаного, який сказав, що «краще сидітиме в тюрмі, аніж воюватиме».