Німецький журнал представив красномовну обкладинку, присвячену війні в Україні

Трамп заявляв, що йому може бути легше домовитися з Москвою і «все важче мати справу з Україною»

Німецький щотижневий ілюстрований журнал Stern показав нову обкладинку присвячену війні в Україні та російсько-американським відносинам. Про це повідомляє «Главком».

На обкладинці, яка вийшла у четвер, 6 березня, тижневик розмістив президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, які вітаються один з одним. Примітно, що поблизу їхніх ніг лежить тіло людини, накрите українським прапором.

Новий номер журналу має назву «Вісь зла. Небезпека війни в Європі. Що для нас означає зрада України Трампом?».

Зображення посилається на відому карикатуру 1940 року з Адольфом Гітлером і Йосипом Сталіним, яку створив британський художник Девід Лоу. Вона зображала Гітлера і Сталіна, які вклоняються один одному над тілом поділеної Польщі після підписання пакту Молотова-Ріббентропа у 1939 році. Підпис під карикатурою був: «The scum of the earth, I believe?» – «The bloody assassin of the workers, I presume?» («Покидьок землі, я так розумію?» – «Кривавий вбивця робітників, я так розумію?» – «Главком»).

Гітлер і Сталін вклоняються один одному над тілом поділеної Польщі після підписання пакту Молотова-Ріббентропа карикатура Девіда Лоу

Нагадаємо, журнал The Economist вчергове присвятив обкладинку президенту США Дональду Трампу. Цього разу його зобразили з каністрою в руках та на скирті доларів.

Трамп у своїй легендарній червоній кепці «Make America great again», що в перекладі на українську означає «Зробімо Америку знову великою», внизу дуже багато доларових купюр, тримає однією рукою червону каністру, а в іншій руці одна купюра горить.

До слова, «Главком» зібрав найяскравіші обкладинки з різних світових шпальт.