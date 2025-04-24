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The Economist показав обкладинку, присвячену 100 дням президентства Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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The Economist показав обкладинку, присвячену 100 дням президентства Трампа
The Economist показав побитого та перев’язного орла, який є символом США
скріншот з сайту The Economist

На новій обкладинці написано: «1361 день залишився до завершення терміну Трампа»

Видання The Economist показало нову обкладинку, присвячену 100 дням президентства Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком».

На новій обкладинці журналу The Economist показано побитого та перев’язного орла, який є символом США. Біля птиці написано: «1361 день залишився до завершення терміну Трампа».

The Economist показав обкладинку, присвячену 100 дням президентства Трампа фото 1

The Economist також проаналізував президенство Трампа та зазначив, що він із перших днів другого терміну діє агресивно та послідовно, намагаючись змінити економіку, державні інститути, культуру та зовнішню політику США. Його підхід називають революційним, адже він атакує традиційні інституції, а саме держслужбу, суди, ЗМІ, університети та просуває ідею майже необмежених повноважень президента.

Республіканці підтримують Трампа: рівень схвалення серед них близько 90%. Натомість загальний рейтинг знижується, зокрема через економічні ризики, спричинені тарифною політикою та зростаючим бюджетним дефіцитом. Фінансові ринки вже змусили Трампа двічі відступити – у питанні мит і звільнення голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.

Деякі прихильники Трампа надихаються прикладом Віктора Орбана, який узяв під контроль суди, освіту та медіа в Угорщині, але американська система з потужними судами, федералізмом і конкурентними центрами влади здатна чинити спротив. Крім того, демократам пророкують перемогу в Палаті представників, що може обмежити дії Трампа.

Хоча президент і надалі править указами, суди почали блокувати деякі його ініціативи. Якщо цей тренд збережеться, його уявлення про всевладдя виконавчої влади може бути поставлене під сумнів.

Втім, навіть у разі поразок, Трамп може ще більше посилити тиск на інституції через політизоване Міністерство юстиції та провокаційні дії за кордоном. Повернення до «дотрампівської» Америки вже не буде – попереду ще 1361 день його терміну.

Раніше ми писали, що колишній віцепрезидент США Ел Гор, який обіймав посаду за 42-го президента США Білла Клінтона, розкритикував адміністрацію президента США Дональда Трампа та порівняв її дії з діями керівництва нацистської Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

«Ми вже бачили, до речі, як популярні авторитарні лідери використовували мігрантів як цапів-відбувайлів і роздмухували вогонь ксенофобії, щоб підживити свій власний прихід до влади, а прагнення до влади – це те, про що йдеться в цьому випадку», – каже він.

Теги: США Дональд Трамп

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