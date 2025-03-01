Суперечка між Трампом та Зеленським: яскраві обкладинки світових ЗМІ

Зустріч Трампа та Зеленського у Вашингтоні перетворилась у суперечку

Низка відомих газет та журналів обрали для першої шпальти світлини Трампа та Зеленського

Вчора, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до очільника США Дональда Трампа. Проте між лідерами виникла суперечка, що стало топ-подією дня не лише в Україні та Америці, а й по всьому світу. «Главком» зібрав найяскравіші обкладинки з різних світових шпальт.

«Герой потрапляє у засідку» та «Крах в Овальному кабінеті» – так світові ЗМІ підписали свої перші сторінки.

Зокрема видання The sun випустило фото Трампа та Зеленського з підписом «Український герой потрапив у засідку. Будинок боротьби».

The Times підписало обкладинку «крах в Овальному кабінеті».

«Шок і війна», – пише Daily Mirror.

«Переговори Зеленського в Білому домі закінчуються спалахом гостроти», – підписало шпальту FT Weekend.

The Guardian наголосило, що президент України залишив катастрофічний саміт у Білому домі завчасно після лютого скандалу.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.