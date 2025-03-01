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Суперечка між Трампом та Зеленським: яскраві обкладинки світових ЗМІ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Суперечка між Трампом та Зеленським: яскраві обкладинки світових ЗМІ
Зустріч Трампа та Зеленського у Вашингтоні перетворилась у суперечку
фото: обкладинка The Times

Низка відомих газет та журналів обрали для першої шпальти світлини Трампа та Зеленського

Вчора, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до очільника США Дональда Трампа. Проте між лідерами виникла суперечка, що стало топ-подією дня не лише в Україні та Америці, а й по всьому світу. «Главком» зібрав найяскравіші обкладинки з різних світових шпальт.

«Герой потрапляє у засідку» та «Крах в Овальному кабінеті» – так світові ЗМІ підписали свої перші сторінки.

Зокрема видання The sun випустило фото Трампа та Зеленського з підписом «Український герой потрапив у засідку. Будинок боротьби».

Суперечка між Трампом та Зеленським: яскраві обкладинки світових ЗМІ фото 1

The Times підписало обкладинку «крах в Овальному кабінеті».

Суперечка між Трампом та Зеленським: яскраві обкладинки світових ЗМІ фото 2

«Шок і війна», – пише Daily Mirror.

Суперечка між Трампом та Зеленським: яскраві обкладинки світових ЗМІ фото 3

«Переговори Зеленського в Білому домі закінчуються спалахом гостроти», – підписало шпальту FT Weekend.

Суперечка між Трампом та Зеленським: яскраві обкладинки світових ЗМІ фото 4

The Guardian наголосило, що президент України залишив катастрофічний саміт у Білому домі завчасно після лютого скандалу.

Суперечка між Трампом та Зеленським: яскраві обкладинки світових ЗМІ фото 5

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту. 

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Теги: США Володимир Зеленський Україна Дональд Трамп ЗМІ

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Суперечка між Трампом та Зеленським: яскраві обкладинки світових ЗМІ
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