Журналісти пишуть, що минулий тиждень був найпохмурішим в Європі з часів падіння «залізної завіси»

Журнал The Economist випустив лютневий номер з обкладинкою, на якій зображений російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп, які вдвох сидять за великим столом. Видання називає це «найгіршим кошмаром Європи». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на новий випуск журналу.

Як зазначають журналісти, минулий тиждень був найпохмурішим в Європі з часів падіння «залізної завіси».

The Economist випустив обкладинку з найгіршим кошмаром Європи скріншот

«Україна продається, Росія реабілітується, а за президентства Дональда Трампа Америка більше не може розраховувати на те, що вона прийде на допомогу Європі у воєнний час. Наслідки для безпеки Європи серйозні, але вони ще не усвідомлені лідерами і народами континенту. Старому світу потрібен прискорений курс того, як володіти жорсткою силою в епоху беззаконня, інакше він стане жертвою нового світового безладу», – йдеться в матеріалі.

Водночас The Economist вважає, що нагальним завданням Європи є переосмислення того, як здобувати і утримувати владу. Зокрема, журналісти вважають, що вона повинна бути готовою протистояти супротивникам, а іноді й друзям, включаючи Америку, яка залишиться там і після Трампа.

«Замість того, щоб пасувати, їй потрібна об'єктивна оцінка загрози. Росія – це військова машина з величезним арсеналом ядерної зброї, але також і економіка середнього розміру, яка занепадає. Європа також потребує такої ж об'єктивної оцінки власних сильних сторін: хоча вона повільно зростає, але все ще є економічним і торговим гігантом з великими запасами талантів і знань. Їй потрібно використовувати ці ресурси для пожвавлення зростання, переозброєння і самоствердження», – пише журнал.

Нагадаємо, The Economist вважає, що Трамп, ймовірно, намагається позбутись українського президента, при цьому ігнорує негативні наслідки для України.

Видання поспілкувалось з кількома українськими політиками. Представник провладної партії розповів про поганий «психічний стан», який з'явився після спроб Трампа реабілітувати диктатора РФ Володимира Путіна. Тим часом опозиційний депутат припустив, що Верховну Раду «примусять проголосувати за принизливу мирну угоду».

Ще один співрозмовник медіа, ексдипломат, заявив, що заклики президента США до виборів говорять лише про те, що він хоче навмисно усунути від влади чинного президента. При цьому у США закривають очі на усі небезпеки виборчого процесу, який розірве Україну, зауважує The Economist.

До слова, Європейський Союз розглядає можливість перенаправлення на оборону 93 млрд євро, які не були використано на відновлення економіки після пандемії Covid-19. Кошти планують спрямувати на збільшення інвестицій і військових витрат. Це пов'язано із заявами адміністрації Трампа про потенційне припинення підтримки Європи.