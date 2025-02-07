Маск у кріслі президента США. Time оприлюднив нову обкладинку

Журнал пише, що Маск не підзвітний нікому, крім президента США Дональда Трампа

Американський журнал Time представив нову обкладинку. На ній мільярдер Ілон Маск сидить у президентському кріслі США.

Видання зауважує, що за короткий час у руках Маска опинилася доля мільйонів держслужбовців та програми допомоги на мільярди доларів по всьому світу.

Ілон Маск сидить у президентському кріслі США фото: Time

«Жоден приватний громадянин і вже тим паче той, чиє багатство і мережа підприємств безпосередньо підлягають нагляду федеральної влади, не володів такою владою над апаратом уряду США», – пише Time.

Також у матеріалі йдеться, що поки що Маск не підзвітний нікому, крім президента США Дональда Трампа.

Зауважимо, у США назвали Ілона Маска «тіньовим президентом» США після його втручання у процес ухвалення законопроєкту про фінансування федерального уряду. Про це пише газета The Washington Post.

Нагадаємо, у Вашингтоні 3 лютого було закрито штаб-квартиру Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Співробітники отримали вказівки залишитися вдома.

До слова, столицю США охопив хаос через активні дії Ілона Маска, який взяв на себе роль реформатора федеральних агентств США.