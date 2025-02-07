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Маск у кріслі президента США. Time оприлюднив нову обкладинку

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Маск у кріслі президента США. Time оприлюднив нову обкладинку
Журнал Time посадив Ілона Маска у крісло президента США
фото: Time

Журнал пише, що Маск не підзвітний нікому, крім президента США Дональда Трампа

Американський журнал Time представив нову обкладинку. На ній мільярдер Ілон Маск сидить у президентському кріслі США.

Видання зауважує, що за короткий час у руках Маска опинилася доля мільйонів держслужбовців та програми допомоги на мільярди доларів по всьому світу.

Ілон Маск сидить у президентському кріслі США
Ілон Маск сидить у президентському кріслі США
фото: Time

«Жоден приватний громадянин і вже тим паче той, чиє багатство і мережа підприємств безпосередньо підлягають нагляду федеральної влади, не володів такою владою над апаратом уряду США», – пише Time.

Також у матеріалі йдеться, що поки що Маск не підзвітний нікому, крім президента США Дональда Трампа.

Зауважимо, у США назвали Ілона Маска «тіньовим президентом» США після його втручання у процес ухвалення законопроєкту про фінансування федерального уряду. Про це пише газета The Washington Post.

Нагадаємо, у Вашингтоні 3 лютого було закрито штаб-квартиру Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Співробітники отримали вказівки залишитися вдома.

До слова, столицю США охопив хаос через активні дії Ілона Маска, який взяв на себе роль реформатора федеральних агентств США.

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Теги: журнал журналіст Дональд Трамп Ілон Маск США президент

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