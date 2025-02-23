Чеський журнал Reflex випустив обкладинку, присвячену третій річниці повномасштабного вторгнення в Україну

Видання Reflex про українців: «Ніхто у світі їм тоді не вірив. Але через три дні, протягом яких мали впасти, вони все ж залишилися незламними»

Чеське видання Reflex до третіх роковин повномасштабної війни помістило на обкладинку втомленого президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку видання у Facebook.

«Ніхто у світі їм тоді не вірив. Але через три дні, протягом яких мали впасти, вони все ж залишилися незламними. Розстріляний конвой військових машин, які покинули російські склади, знищені рейдами офіцерів-злодіїв, та подвійний штурм під виглядом денного дня в аеропорту Гостомель, який завершився розправою над російськими десантниками, вже у підручниках війни в главі це. Фрази «мені потрібна зброя, а не таксі» або «русский военный корабль, иди на*» – вже легендарні. І Україна продовжує стояти. Після неймовірних трьох років щоденних обстрілів та терору», – пише журналіст видання Мартін Бартковський.

Обкладинка журналу Reflex

Нагадаємо, нещодавно німецький журнал Der Spiegel опублікував обкладинку зі зрадженим Зеленським, присвячену питанню українсько-американських відносин. На обгортці журнал розмістив українського лідера Володимира Зеленського із заголовком «Зраджений. Спочатку Зеленський, скоро ми? Радикальний відхід США від своїх союзників».

До слова, сьогодні президент Володимир Зеленський проведе пресконференцію напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Захід стане завершальною частиною форуму «Україна. Рік 2025». На ньому будуть присутні керівники державних інституцій.