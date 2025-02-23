Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Чеський журнал Reflex випустив обкладинку, присвячену третій річниці повномасштабного вторгнення в Україну

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чеський журнал Reflex випустив обкладинку, присвячену третій річниці повномасштабного вторгнення в Україну
Обкладинка журналу Reflex

Видання Reflex про українців: «Ніхто у світі їм тоді не вірив. Але через три дні, протягом яких мали впасти, вони все ж залишилися незламними»

Чеське видання Reflex до третіх роковин повномасштабної війни помістило на обкладинку втомленого президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку видання у Facebook.

«Ніхто у світі їм тоді не вірив. Але через три дні, протягом яких мали впасти, вони все ж залишилися незламними. Розстріляний конвой військових машин, які покинули російські склади, знищені рейдами офіцерів-злодіїв, та подвійний штурм під виглядом денного дня в аеропорту Гостомель, який завершився розправою над російськими десантниками, вже у підручниках війни в главі це. Фрази «мені потрібна зброя, а не таксі» або «русский военный корабль, иди на*» –  вже легендарні. І Україна продовжує стояти. Після неймовірних трьох років щоденних обстрілів та терору», – пише журналіст видання Мартін Бартковський.

Обкладинка журналу Reflex
Обкладинка журналу Reflex

Нагадаємо, нещодавно німецький журнал Der Spiegel опублікував обкладинку зі зрадженим Зеленським, присвячену питанню українсько-американських відносин. На обгортці журнал розмістив українського лідера Володимира Зеленського із заголовком «Зраджений. Спочатку Зеленський, скоро ми? Радикальний відхід США від своїх союзників».

До слова, сьогодні президент Володимир Зеленський проведе пресконференцію напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Захід стане завершальною частиною форуму «Україна. Рік 2025». На ньому будуть присутні керівники державних інституцій.

Теги: Володимир Зеленський журнал війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор та президент США за столом переговорів
The Economist випустив обкладинку з найгіршим кошмаром Європи
20 лютого, 22:03
завжди вважав обкладинку журналу Time показником свого статусу
Time на обкладинці «посадив» Маска за президентський стіл. Трамп відреагував
8 лютого, 19:22
Журнал Time посадив Ілона Маска у крісло президента США
Маск у кріслі Трампа. Time здивував світ обкладинкою нового номера
7 лютого, 18:02
Закордонні видання наголошували на тому, що це вже другий термін Трампа і повністю нова політика США
Інавгурація Трампа. Яскраві та неочікувані обкладинки з різних країн світу
24 сiчня, 09:35
Дональд Трамп офіційно стане 47-м президентом США 20 січня 2025 о 12:00 за східноєвропейським часом (о 19:00 за Києвом)
Журнал Time показав нову обкладинку на честь інавгурації Трампа
19 сiчня, 23:11
Традиційні обкладинки The Economist характеризуються символічним підходами до візуалізації важливих світових тем
The Economist випустив обкладинку-ребус з прогнозом на 2025 рік
19 листопада, 2024, 19:24
Авторка книги Сара Рейнсфорд - іноземна кореспондентка BBC, чия кар’єра в РФ тривала 20 років. Поїхала з РФ після того, як її оголосили «загрозою безпеці» у 2021
Іноземне видавництво помістило фото українських дітей на обкладинку книги про РФ
23 серпня, 2024, 18:12
Нова обкладинка Time з'явилася після того, як нинішній очільник Білого дому оголосив про свій вихід із президентських перегонів
Журнал Time показав обкладинку на честь виходу Байдена з президентських перегонів
22 липня, 2024, 11:04
Обкладинка наступного випуску журналу Time
Журнал Time помістив Байдена на символічну обкладинку
29 червня, 2024, 13:23

Соціум

Чеський журнал Reflex випустив обкладинку, присвячену третій річниці повномасштабного вторгнення в Україну
Чеський журнал Reflex випустив обкладинку, присвячену третій річниці повномасштабного вторгнення в Україну
У Лондоні тисячі людей вийшли на мітинг, щоб підтримати Україну
У Лондоні тисячі людей вийшли на мітинг, щоб підтримати Україну
Звіт або звільнення. Маск висунув свої правила роботи для федеральних працівників США
Звіт або звільнення. Маск висунув свої правила роботи для федеральних працівників США
У лікарні Пенсильванії чоловік вбив офіцера та стріляв у заручників-лікарів
У лікарні Пенсильванії чоловік вбив офіцера та стріляв у заручників-лікарів
У Вашигтоні проходить великий мітинг на підтримку України (фото)
У Вашигтоні проходить великий мітинг на підтримку України (фото)
Папа Франциск у критичному стані: що кажуть лікарі
Папа Франциск у критичному стані: що кажуть лікарі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
170K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 лютого: ситуація на фронті
138K
Комунальники розчищали квартиру від сміття і знайшли серед непотребу власницю
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 лютого 2025
12K
Польща зробила заяву про можливе відключення Starlink в Україні
6228
Головний демограф України назвала «єдине надбання за час війни»
5778
Сім’я глави Ірпінської МСЕК показала, скільки нерухомості накупила минулого року

Новини

Третя за ніч повітряна тривога в Києві тривала менше години
Сьогодні, 06:38
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
21 лютого, 20:24
Вимога Трампа щодо виборів в Україні. Яценюк запропонував парламенту зробити хід у відповідь
21 лютого, 20:03

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua