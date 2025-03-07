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Долари, каністра і вогонь. Трамп знову на обкладинці The Economist

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Долари, каністра і вогонь. Трамп знову на обкладинці The Economist
Трамп з каністрою в руках на обкладинці журналу
фото: The Economist

Обкладинка показує економічні погляди та кроки Дональда Трампа

Журнал The Economist вчергове присвятив обкладинку президенту США Дональду Трампу. Цього разу його зобразили з каністрою в руках та на скирті доларів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Economist.

Трамп у своїй легендарній червоній кепці «Make America great again», що в перекладі на українську означає «Зробімо Америку знову великою», внизу дуже багато доларових купюр, тримає однією рукою червону каністру, а в іншій руці одна купюра горить.

Обкладинка The Economist
Обкладинка The Economist

«Містер Трамп завдає шкоди економіці, стає все гучнішим, він може накинутися на месенджерів, зокрема на своїх радників, ФРС чи ЗМІ. Ймовірно, президент ще деякий час живе у своїй протекціоністській фантазії. Реальний світ заплатить ціну», – пише видання.

Також повідомляється, що інвестори та низка компаній розчаровуються в тому економічному напрямку, який обрав Трамп. Видання пише, що тривогу викликає оточення Трампа, бо вони його не стримують.

Ба більше, виправдовують його тарифи. Самі ж бізнес-лідери не сперечаються з президентом, бо бояться гніву Трампа.

У матеріалі йдеться, що світова економіка переживає небезпечний момент. Трамп кинув виклик реальності і конституції після того, як він програв вибори в 2020 році і був тріумфально переобраний у 2024 році, «і йому не вистачає терпіння, коли йому кажуть, що він неправий».

До слова, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до очільника США Дональда Трампа. Проте між лідерами виникла суперечка, що стало топ-подією дня не лише в Україні та Америці, а й по всьому світу.

«Главком» зібрав найяскравіші обкладинки з різних світових шпальт.

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Теги: США економіка тарифи Дональд Трамп журнал

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