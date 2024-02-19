Красномовна обкладинка польського видання передбачає наміри Трампа щодо Путіна

Джерела в оточенні експрезидента США повідомляють, що Трамп у разі обрання планує підштовхувати Україну до переговорів із РФ

Заяви Трампа щодо НАТО та Росії мали бажаний ефект: Європа позбувається пацифістських ілюзій і починає активну мілітаризацію. Про це повідомляють у новому матеріалі польського щотижневика Wprost.

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Облакладинка нового видання демонструє Трампа, який, нібито, збирається оголосити мир Путіну, замість того, щоб продовжувати боротьбу.

Автори матеріалу цим наголошують, що заява Дональда Трампа «заохочувати РФ атакувати членів НАТО, які недостаньо витрчають на оборону» – змусила Європу повністю переоцінити всю ситуацію та почати робити дієві кроки. У Німеччині, зокрема, витрати на оборону б'ють всі рекорди, а один із депутатів наголосив, що «російські військові об’єкти, міністерства та штаби мають бути знищені».

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Нагадаємо, ЄС готує запасний план, якщо Трамп відмовиться від допомоги Україні.

Європейські посадовці обговорюють створення на континенті сили, яка була б доповненням до НАТО та посилювала гарантії безпеки США. Разом з тим, вона б могла слугувати надійною альтернативою, якщо Америка припинить допомагати.

Також Трамп після смерті Навального звернувся до американців. У дописі у своїй соцмережі Truth Social Трамп зазначив, що «раптова смерть Олексія Навального змусила його все більше і більше усвідомлювати, що відбувається в США».

Трамп вважає, що йдеться про «повільне, неухильне прогресування, в якому шахрайські, радикальні ліві політики, прокурори і судді ведуть США по шляху до знищення». У своєму дописі політик жодним чином не згадав ані про те, хто такий Навальний, ані про обставини його смерті та можливу причетність до них російського режиму. На це вже звернула увагу його конкурентка Ніккі Гейлі.

Стало відомо, що у Швейцарії планують збільшити військові витрати упродовж наступних років – країна буде останньою в Європейському Союзі, яка зробить це після повномасштабного вторгнення РФ.