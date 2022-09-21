«Вас відправляють в могили». Муфтій Ісмагілов звернувся до росіян (відео)

Мусульманський лідер закликає братів по вірі не йти воювати проти України

Муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» Саїд Ісмагілов 21 вересня оприлюднив відеозвернення до мусульманської спільноти Росії. Він нагадав громадянам РФ, що їхня влада хоче відправити їх у могили.

Ісмагілов нагадав, що вже десятки тисяч окупантів полягли в українську землю, сотні тисяч поранені.

«Запитаю: ви хочете змагатися за імперські амбіції Кремля? Ви хочете через Путіна лишитися інвалідами? Бо ми будемо захищати свою землю. Тому у вас є два варіанти: максимально тікати, ухилятися, щоб вас не відправили сюди гарматним м'ясом. А якщо вже ви потрапите в Україну – виходьте з піднятими руками і ми будемо брати вас в полон», – сказав муфтій.

Ісмагілов гарантує росіянам, які здадуться, хороше ставлення, гарячий чай та можливість здійснювати намаз.

Також муфтій порадив мусульманам не вірити кремлівській пропаганді.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів.

У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Також відомо, що у Росії вже почалися протести проти цього рішення.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом».