Лідер російських мусульман підтримав війну проти України

Талгат Таджуддін звинуватив у російсько-українській війні Захід

Верховний муфтій Росії під час святкування Курбан-Байраму в Уфі заявив, що війну в Україні треба «довести до кінця». Про це повідомляє кремлівське видання ТАСС.

«Щоб жодних фашистів, паразитів поряд з нами не було, бо потім дихлофосу не вистачить», – так прокоментував Талгат Таджуддін мету російського вторгнення до України.

Причиною війни лідер російських мусульман назвав позицію західних країн. «Ця віроломна заздрісна традиція Заходу щодо нашої великої єдиної держави повторюється майже кожне століття», – заявив верховний муфтій країни-агресора.

Також він наголосив, що днями на Донбас відправиться перший «батальйон добровольців» із Башкортостану. А у другому, який поїде воювати до України після свят, будуть ще й релігійні діячі.

Нагадаємо, що Росія набирає добровольців на війну в Україні у національних республіках, які входять до складу країни-агресора.

Так, у червні режим агітував «захищати вітчизну» жителів Якутії.

Тоді ж стало відомо про те, що на російсько-українську війну відправляють учителів з Бурятії.