Кого Путін мобілізує у першу чергу та чи вийде «відкосити»: всі деталі

Під мобілізацію можуть потрапити резервісти віком до 50 років

Сьогодні, 21 вересня, у Росії оголошено про часткову мобілізацію. Російські офіційні особи уже повідомили, кого братимуть до російської армії, коли стартують мобілізаційні заходи та чи мають право військовозобов'язані покидати домівку.

Кого призвуть до армії

Відповідно до планів російського командування, до війська мобілізують 300 тис. резервістів. Це люди із запасу, які вже служили та мають бойовий досвід. У них має бути потрібна армія військово-облікова спеціальність. Це випливає зі звернень президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна та міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Громадяни з приписним посвідченням (документ про постановку на військовий облік, його отримують юнаки з 17 років та жінки з військовими спеціальностями), тобто ті, хто підлягає призову, але не служив в армії, будуть призвані до армії лише у разі повної мобілізації. Про це повідомив член Ради з прав людини РФ Кирило Кабанов.

Член комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Гурулєв заявив, що мобілізація може торкнутися резервістів до 50 років. Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов зазначив, що насамперед можуть мобілізувати солдатів, старшин та прапорщиків до 35 років та молодших офіцерів до 45 років.

Водночас, за словами Шойгу, не будуть мобілізувати студентів вузів і тих, хто служить на призовом, тобто строковиків. Право на відстрочку є у тих, хто працює на підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Коли почнуть мобілізувати людей

Мобілізаційні заходи, як заявив Путін у своєму зверненні, розпочнуться у Росії уже сьогодні, 21 вересня. За даними російських ЗМІ, у Петербурзі вже створено комісію з часткової мобілізації, у Волгограді мобілізаційні комісії розпочали призов на військові збори, а у Москві вже видають мобілізаційні розпорядження.

Хто може уникнути мобілізації

Три категорії громадян:

якщо досягнуто граничного віку перебування на військовій службі;

якщо призначено покарання у вигляді позбавлення волі;

за станом здоров'я

Чи можна виїхати з Росії

Заяв про заборону на виїзду з боку російських чиновників поки не було. Однак у законі «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації» є чіткі вимоги:

«Громадянам, які перебувають на військовому обліку, з оголошення мобілізації забороняється виїзд із місця проживання без дозволу військових комісаріатів, федеральних органів виконавчої, мають запас», – зазначається у законі.

Це означає, що у зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Як повідомив російський юрист Микола Полозов, з моменту оголошення мобілізації виїзд з місця проживання громадян, які перебувають на військовому обліку можливий тільки з дозволу військового комісара. Неповідомлення про зміну місця проживання – штраф до 3 тис. рублів.

Водночас голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що часткова мобілізація не передбачає обмежень на пересування із суб'єкта до суб'єкта РФ.

«У нас часткова мобілізація. Вона стосується не всієї країни. Додаткових обмежень, на мій погляд, ніяких запроваджувати не буде», – сказав депутат журналістам.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Для оголошення мобілізації Путін обрав саме 21 вересня.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тис. резервістів.

У зв’язку з оголошенням Кремлем часткової мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Також відомо, що у Росії анонсували акції протесту проти мобілізації, яку оголосив російський диктатор Володимир Путін. Активісти закликають росіян виходити на протести у всіх містах країни. Старт акції запланований сьогодні, 21 вересня, о 19:00 за місцевим часом.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом».