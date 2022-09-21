Деяким росіянам тепер заборонено виїжджати з країни: перелік

В указі Путіна сказано, що мобілізувати можна всіх, крім співробітників оборонно-промислового комплексу з відстрочками на період роботи

До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби

У зв’язку з оголошенням Кремлем частково мобілізації, деяким категоріям населення від сьогодні заборонено покидати Росію. До переліку входять чоловіки у віці від 18 до 60 років, а також жінки до 45 років, які мають військову освіту або досвід служби.

Також виїзд з Росії заборонений громадянам, які звільнені від військової служби за станом здоров’я (В,Г).

В указі Путіна сказано, що мобілізувати можна всіх, крім співробітників оборонно-промислового комплексу з відстрочками на період роботи. Спершу заберуть тих, хто вміє стріляти до 35 років. Потім решту.

Нагадаємо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу раніше заявив, що втрати Росії в війні проти України складають 5937 осіб. Тоді як Генштабу ЗСУ заявляє, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 55 100 рашистів.

Російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що оголошення часткової мобілізації показує, як у Росії «все йде за планом».