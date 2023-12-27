Ватажок «ДНР» Пушилін отримав 15 років в'язниці

30 вересня 2022 року засуджений підписав із Путіним «договір» про входження квазіреспубліки та нових окупованих територій Донецької області до складу РФ

Очільник незаконно створеної «ДНР» Денис Пушилін отримав вирок в Україні - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Як зазначається, прокурори у суді довели, що у вересні 2022 року очільник псевдореспубліки скликав та провів позачергове засідання фейкової ради «ДНР». На зборах нелегітимний «депутатський корпус» ухвалив так званий закон «про референдум ДНР з питання входження до складу РФ».

«У подальшому ватажок «ДНР» неодноразово наголошував у підконтрольних медіа на необхідності приєднання тимчасово окупованої території Донецької області до РФ. Тим самим закликав до захоплення РФ території України. Зрештою, на підставі підписаного «головою» нікчемного акту на тимчасово окупованих територіях під контролем озброєних військових РФ проведено незаконне «народне волевиявлення», – йдеться у повідомленні.

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В Офісі генпрокурора нагадали, що 30 вересня 2022 року засуджений підписав із президентом держави-агресора "договір" про входження квазіреспубліки та нових окупованих територій Донецької області до складу федерації нібито на правах суб’єкта.

Нагадаємо, у вересня 2022 року Служба безпеки України повідомила про підозри 16 організаторам псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя, серед яких і Денис Пушилін.