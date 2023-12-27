Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ватажок «ДНР» Пушилін отримав 15 років в'язниці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ватажок «ДНР» Пушилін отримав 15 років в'язниці
Пушилін неодноразово закликав до захоплення РФ території України
фото: з відкритих джерел

30 вересня 2022 року засуджений підписав із Путіним «договір» про входження квазіреспубліки та нових окупованих територій Донецької області до складу РФ

Очільник незаконно створеної «ДНР» Денис Пушилін отримав вирок в Україні - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як зазначається, прокурори у суді довели, що у вересні 2022 року очільник псевдореспубліки скликав та провів позачергове засідання фейкової ради «ДНР». На зборах нелегітимний «депутатський корпус» ухвалив так званий закон «про референдум ДНР з питання входження до складу РФ».

«У подальшому ватажок «ДНР» неодноразово наголошував у підконтрольних медіа на необхідності приєднання тимчасово окупованої території Донецької області до РФ. Тим самим закликав до захоплення РФ території України. Зрештою, на підставі підписаного «головою» нікчемного акту на тимчасово окупованих територіях під контролем озброєних військових РФ проведено незаконне «народне волевиявлення», – йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора нагадали, що 30 вересня 2022 року засуджений підписав із президентом держави-агресора "договір" про входження квазіреспубліки та нових окупованих територій Донецької області до складу федерації нібито на правах суб’єкта.

Нагадаємо, у вересня 2022 року Служба безпеки України повідомила про підозри 16 організаторам псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Херсонщини і Запоріжжя, серед яких і Денис Пушилін.

Теги: «ДНР» прокуратура Офіс Генерального прокурора суд тюрьма в'язниця

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд визнав інформацію про Андрія Портнова, опубліковану «Українською правдою», «Фокусом» та Центром протидії корупції недостовірною
Колаборант чи патріот? Печерський суд ухвалив рішення щодо Портнова Судові справи
Вчора, 12:55
Правоохоронці викрили чергову схему розкрадання бюджетних коштів на будівництві Подільського мостового переходу
Будівництво Подільського моста. Заступник директора комунального підприємства отримав підозру
21 грудня, 16:10
За характером травм у всіх постраждалих діагностовано акубаротравми та уламкові пошкодження верхніх та нижніх кінцівок і тіла
Вибух у сільраді на Закарпатті: що відомо про стан постраждалих
18 грудня, 15:28
Китай зіштовхнувся із великою дефляцією
Повільне відновлення Китаю після кризи: Reuters з'ясував причини
11 грудня, 13:27
НАБУ і САП повідомили міському голові Сум Лисенку про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн
Суд продовжив відсторонення від посади мера Сум
8 грудня, 16:55
Руслан Сольвар вважається одним з найскандальніших народних обранців VII-VIII скликань Верховної Ради
Суд скасував тюремний вирок екснардепу Сольвару
7 грудня, 10:54
Колишнього президента США може бути притягнуто до відповідальності за штурм Капітолія
Суд дозволив притягти Трампа до відповідальності за штурм Капітолія
1 грудня, 22:58
Андрій Деркач переховується від слідства
Справу про держзраду Деркача передано до суду
30 листопада, 18:27
У 2016 році Джамала перемогла на «Євробаченні» з піснею «1944» про депортацію кримських татар
Росія заочно арештувала співачку Джамалу
29 листопада, 17:56

Події в Україні

Ватажок «ДНР» Пушилін отримав 15 років в'язниці
Ватажок «ДНР» Пушилін отримав 15 років в'язниці
Відправити 100 тис. правоохоронців на фронт? Голова Нацполіції прокоментував ідею
Відправити 100 тис. правоохоронців на фронт? Голова Нацполіції прокоментував ідею
Стало відомо, коли може початися бойове застосування F-16 в Україні
Стало відомо, коли може початися бойове застосування F-16 в Україні
План «Б». Данілов розповів, що робитиме Україна без допомоги США
План «Б». Данілов розповів, що робитиме Україна без допомоги США
Масштабна повітряна тривога тривала трохи більше 15 хвилин
Масштабна повітряна тривога тривала трохи більше 15 хвилин
Наступний рік буде ще важчим – Тарнавський
Наступний рік буде ще важчим – Тарнавський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
На заводі Tesla робот напав на інженера
7660
УПЦ МП стала на захист своїх митрополитів, звинувачених у роботі на Росію
6323
Посол ЄС в Австрії зробив несподівану заяву щодо вступу України до Євросоюзу
5854
Як рятувати мобілізацію? Тимошенко розказала, кого треба відправляти на фронт
5773
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4923
Вибухи в Одесі, атака дронів на Росію: головне за ніч

Новини

Міненерго закликало промислові підприємства імпортувати електроенергію
Сьогодні, 13:34
Казки під ялинку: співробітники «Укртелеком» начитали аудіокнигу
Сьогодні, 13:10
Два роки допомоги ЗСУ. Фонд Порошенка оприлюднив звіт
Сьогодні, 10:47
У китайській гробниці знайшли таблицю множення віком 2300 років (фото)
Сьогодні, 08:42
Авіація ЗСУ вдарила по 17 базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Вибухи в Одесі, атака дронів на Росію: головне за ніч
Сьогодні, 07:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua