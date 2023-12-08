Суд продовжив відсторонення від посади мера Сум

НАБУ і САП повідомили міському голові Сум Лисенку про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн

САП уточнює, що Лисенка відсторонили до 8 лютого 2024 року

Відсторонений міський голова Сум Олександр Лисенко, якого підозрюють у хабарництві, не зможе обіймати посаду ще щонайменше два місяці. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

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«Суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора САП і відсторонив ще на два місяці від посади мера міста Суми», – сказано в повідомленні.

У САП уточнюють, що Лисенка відсторонили до 8 лютого 2024 року.

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Нагадаємо, 2 жовтня СБУ затримала мера Сум Олександра Лисенка й очільника Департаменту інфраструктури міськради «на гарячому» – в момент одержання частини хабаря, а саме 1,4 млн гривень. Загалом цього року мер вже отримав 2,1 млн грн хабаря.

Як з'ясували правоохоронці, що посадовці вимагали неправомірну вигоду за вирішення питання про встановлення виконавчим комітетом Сумської міської ради для юридичної особи нового економічно обґрунтованого тарифу на поводження з побутовими відходами та нестворення штучних перешкод у здійсненні господарської діяльності підприємством.

НАБУ і САП повідомили міському голові Сум та директору Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради про підозру в одержанні неправомірної вигоди у сумі 2,13 млн грн.

Вищий антикорупційний суд випустив під заставу міського голову Сум Олександра Лисенка.