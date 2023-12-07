Суд скасував тюремний вирок екснардепу Сольвару

Строк давності у справі Сольвара спливає у 2027 році

Верховий Суд скасував тюремний вирок щодо екснардепа Сольвара і відправив справу на новий розгляд в апеляцію. Таке рішення ухвалила Об'єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду.

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Йдеться про справу, що стосується компенсації депутату витрат на оренду житла, якої він, за даними НАБУ, не потребував.

Суд першої інстанції визнав нардепа невинуватим у зловживанні владою. Тоді судді вирішили, що Сольвар вчинив шахрайство у особливо великих розмірах. Але так як цей склад злочину є більш тяжким, ніж зловживання владою, то суд не зміг самостійно змінити кваліфікацію. Апеляція ВАКС мала іншу думку і визнала Сольвара винуватим. Але не у зловживанні владою, а у зловживанні службовим становищем. Він мав відправитися до в’язниці на три роки. Цього не відбулося, так як спершу Сольвар втік з проголошення вироку, а після цього Верховний Суд зупинив виконання вироку на час касаційного розгляду.

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Судді Верховного Суду вирок апеляційної палати ВАКС скасували. У рішення вказано, що НАБУ і САП висунули Сольвару обвинувачення у зловживанні владою, а не у зловживанні службовим становищем. Тому справу треба повторно розглянути в апеляції. При цьому Верховний Суд окремо вказав, що безпідставне проживання нардепів у готельному номері слід кваліфікувати саме як зловживання владою. Власне, як це й кваліфікували НАБУ і САП. То ж схоже перспективи у Сольвара не дуже веселі.

Додамо, що строк давності у цій справі спливає у 2027 році.

Нагадаємо, Руслан Сольвар вважається одним з найскандальніших народних обранців VII-VIII скликань Верховної Ради. Його ім'я неодноразово фігурувало в скандальних публікаціях різних видань.