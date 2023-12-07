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Суд скасував тюремний вирок екснардепу Сольвару

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд скасував тюремний вирок екснардепу Сольвару
Руслан Сольвар вважається одним з найскандальніших народних обранців VII-VIII скликань Верховної Ради
фото з відкритих джерел

Строк давності у справі Сольвара спливає у 2027 році

Верховий Суд скасував тюремний вирок щодо екснардепа Сольвара і відправив справу на новий розгляд в апеляцію. Таке рішення ухвалила Об'єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду.

Йдеться про справу, що стосується компенсації депутату витрат на оренду житла, якої він, за даними НАБУ, не потребував.

Суд першої інстанції визнав нардепа невинуватим у зловживанні владою. Тоді судді вирішили, що Сольвар вчинив шахрайство у особливо великих розмірах. Але так як цей склад злочину є більш тяжким, ніж зловживання владою, то суд не зміг самостійно змінити кваліфікацію. Апеляція ВАКС мала іншу думку і визнала Сольвара винуватим. Але не у зловживанні владою, а у зловживанні службовим становищем. Він мав відправитися до в’язниці на три роки. Цього не відбулося, так як спершу Сольвар втік з проголошення вироку, а після цього Верховний Суд зупинив виконання вироку на час касаційного розгляду.

Судді Верховного Суду вирок апеляційної палати ВАКС скасували. У рішення вказано, що НАБУ і САП висунули Сольвару обвинувачення у зловживанні владою, а не у зловживанні службовим становищем. Тому справу треба повторно розглянути в апеляції. При цьому Верховний Суд окремо вказав, що безпідставне проживання нардепів у готельному номері слід кваліфікувати саме як зловживання владою. Власне, як це й кваліфікували НАБУ і САП. То ж схоже перспективи у Сольвара не дуже веселі.

Додамо, що строк давності у цій справі спливає у 2027 році. 

Нагадаємо, Руслан Сольвар вважається одним з найскандальніших народних обранців VII-VIII скликань Верховної Ради. Його ім'я неодноразово фігурувало в скандальних публікаціях різних видань.

Теги: депутат суд

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