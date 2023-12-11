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Повільне відновлення Китаю після кризи: Reuters з'ясував причини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Повільне відновлення Китаю після кризи: Reuters з'ясував причини
Китай зіштовхнувся із великою дефляцією
фото із відкритих джерел

Дефляція в Китаї сягнула максимального рівня

Індекс споживчих цін в Китаї впав на 0,5%, що є найбільшим показником за останні три роки. Дефляція й слабкий внутрішній попит заважають одній з наймогутніших світових економік відновитися після кризи. Про це пише Reuters.

Такі фактори ставлять під сумнів відродження економіки Китаю у 2024 році, зазначає видання. Індекс споживчих цін впав на 0,5%, порівняно з минулим роком, та навіть з жовтнем 2023 року. Тиск падіння цін продовжиться й на початку наступного року.

«Це виявилося глибшим, ніж середній прогноз в опитуванні Reuters, який передбачав зниження на 0,1% як в річному, так і в місячному обчисленні. Зниження індексу споживчих цін в річному обчисленні було найстрімкішим з листопада 2020 року. Ці цифри додаються до нещодавніх змішаних даних про торгівлю», – йдеться в повідомленні.

Дефляція – зменшення різними заходами фінансового й економічного характеру кількості наявних в обігу паперових грошей і нерозмінних банкнот з метою підвищення їх купівельної вартості, зменшення рівня товарних цін, боротьби з бюджетним дефіцитом.

Головний економіст Jones Lang Lasalle, Брюс Панг, вважає, що головними чинниками слабкого відновлення Китаю є падіння світових цін на енергоносії, згасання зимового туристичного буму та критичний надлишок пропозиції.

Попри невтішні оцінки, представники китайської влади позитивно оцінюють загрози для економіки. Голова центрального банку Китаю заявив, що інфляція має «піти вгору», а очільниця міністерства економіки Китаю зазначила, що ризики є «контрольованими».

Як очікується, влада Китаю стимулюватиме внутрішній попит та намагатиметься прискорити економічне відновлення, про це зазначають державні ЗМІ, цитуючи політбюро Комуністичної партії Китаю.

До слова, широко розрекламований безвізовий режим із Китаєм, який має замінити російським туристам «недружню» Європу, щойно розпочавшись, з тріском провалився.

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Теги: інфляція безвізовий режим прокуратура партії річка влада Сі Цзіньпін

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