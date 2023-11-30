Справу про держзраду Деркача передано до суду
Експосадовцю оголосили підозру ще у вересні 2022 року
Правоохоронці скерували до суду справу колишнього народного депутата Андрія Деркача, якого обвинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні. Про це повідомили Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).
Слідство встановило, що колишній народний депутат України III-IX скликань упродовж 2019-2022 років отримав щонайменше 567 тис. дол. від правоохоронних та розвідувальних органів Росії. За ці гроші Деркач дискредитував Україну на міжнародній арені, погіршував дипломатичні відносини із США, а також ускладнював інтеграцію України до Європейського Союзу та НАТО.
Експосадовцю заочно оголосили підозру ще у вересні 2022 року. У серпні 2023-го правоохоронці завершили розслідування справи. Деркача обвинувачують за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 та ст. 368-5 Кримінального кодексу України. Колишньому депутатові загрожує до 15 років ув’язнення.
Деркач переховується від слідства, тому стосовно нього здійснювалося спеціальне досудове розслідування – заочний розгляд кримінальної справи.
Нагадаємо, у липні суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього народного депутат Андрія Деркача, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні.
Нагадаємо, Андрій Деркач – нардеп декількох скликань, експрезидент НАЕК «Енергоптом». Деркач курував створення приватних охоронних підприємств в різних областях нашої країни, які повинні були посприяти швидкому захопленню України.
За словами експертки з ядерної енергетики Ольги Кошарної, уся команда Андрія Деркача (Андрій Деркач – нардеп декількох скликань, експрезидент НАЕК «Енергоатом» – «Главком»), яка була впроваджена перед повномасштабним вторгненням, досі частково перебуває на ЗАЕС.
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