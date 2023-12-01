Суд дозволив притягти Трампа до відповідальності за штурм Капітолія

Колишнього президента США може бути притягнуто до відповідальності за штурм Капітолія

Адвокати Трампа наполягали, що він захищений від позову, оскільки як президент мав так званий імунітет

Федеральний апеляційний суд США ухвалив постанову, яка дозволяє притягти Дональда Трампа до відповідальності через штурм Капітолія 6 січня 2021 року. Це може привести до низки цивільних позовів проти нього. Про це повідомляє The Washington Post.

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Справа, яку розглядали федеральні судді, стосується позову двох офіцерів поліції Капітолія і близько десятка законодавців-демократів. Вони в 2021 році подали проти Трампа позов, звинувтивши його в провокуванні насильства під час подій 6 січня 2021 року.

Позивачі подали до суду на підставі закону, ухваленого близько 150 років тому. Він забороняє застосування сили, погроз або залякування з метою завадити держпосадовцям виконувати свої обов'язки та дозволяє будь-кому, хто постраждав внаслідок таких дій, стягувати збитки.

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На переконання позивачів, колишній президент США порушив закон, розроблений для боротьби з насильством у «Ку-клукс-клані» після Громадянської війни, вступивши в змову з членами ультраправих угруповань, щоб перешкодити законодавцям підтвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

Адвокати Трампа наполягали, що він захищений від позову, оскільки як президент мав так званий абсолютний імунітет – звільнення від відповідальності за будь-які дії, вчинені в межах офіційних обов'язків.

Проте судді одноголосно вирішили, що Дональд Трамп не застрахований президентським імунітетом від судового переслідування за ті заворушення.

Нагадаємо, Трамп виграв справу, яка забороняла йому брати участь у виборах.

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До слова, суддя Федерального суду округу Колумбія Таня Чаткен заборонила колишньому президентові США Дональду Трампу оприлюднювати деякі докази у справі про штурм Капітолія.