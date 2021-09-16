Окупанти обстріляли ще одне селище на Донбасі

Від обстрілу бойовиків постраждали будинки місцевих жителів

Сьогодні, 16 вересня, російські окупанти вдруге за добу обстріляли з важкої артилерії населений пункт на Донбасі. Під вогонь потрапило селище Тарамчук, постраждали будинки мирних жителів. Про це повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних сил.

«Вдруге за сьогодні збройні формування РФ здійснили злочинний обстріл мирного населеного пункту вздовж лінії розмежування», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що обстріли велися зі ствольної артилерії калібру 122-мм. Так, о 6:40 з боку селища Оленівка бойовики відкрили вогонь по населеному пункту Тарамчук.

Наслідки обстрілу зафіксувала спостережна група української сторони СЦКК. Від розриву 122-мм снаряда пошкоджено стіни та вікна житлового будинку, а також прилеглу територію.

Жертв і постраждалих серед мирних жителів немає.

Нагадаємо, сьогодні 6:40 та о 7:30 бойовики двічі обстріляли населений пункт Щастя із застосуванням міномету калібру 82 мм.

Внаслідок чого було поранено мирного жителя, пошкоджено адміністративну будівлю відділу прикордонної служби, цивільний автомобільний транспорт. Згодом з'ясувалося, що внаслідок обстрілу поранено керівника Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Олександра Дунеця, наразі його стан здоров’я – задовільний.

Як повідомлялося, окупанти застосовують заборонені міномети та протитанкову зброю.

До слова, від початку вересня станом на 15 число на Донбасі загинуло четверо українських бійців, 36 поранені.

Нагадаємо, Україна закликала Росію в Тристоронній контактній групі (ТКГ) прискорити підготовку до обміну утримуваними та розблокувати роботу КПВВ. Українська делегація нагадала про надані раніше гарантії безпеки.