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    Підприємство на Луганщині понад два роки фінансувало терористів «ЛНР»

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    СБУ викрила схему фінансування бойовиків &laquo;ЛНР&raquo; - Підприємство на Луганщині понад два роки фінансувало терористів «ЛНР»
    СБУ викрила схему фінансування бойовиків «ЛНР»
    фото з відкритих джерел

    Завод діяв 2,5 роки, і за цей час підприємство поповнило бюджет окупантів податками на суму близько 19 мільйонів російських рублів

    У Луганській області Служба безпеки України виявила підприємство, яке фінансувало окупаційну адміністрацію «ЛНР». Власники підприємства заплатили в «бюджет» окупаційної влади майже 19 млн російських рублів (близько 260 тисяч доларів), повідомляє пресслужба СБУ.

    «Служба безпеки України в Луганській області задокументувала та заблокувала масштабну схему фінансування окупаційної адміністрації «ЛНР». Зловмисники заплатили в «бюджет республіки» майже 19 млн російських рублів, отриманих від незаконної торгівлі харчовими продуктами», – йдеться в повідомленні.

    Слідчі встановили, що у 2015 році підприємство перереєстрували в «ЛНР» і власники почали працювати за правилами окупантів. Серед фігурантів виробництва є колишній «заступник міністра промисловості і торгівлі ЛНР», директор і двоє топменеджерів підприємства.

    Також було встановлено, що на початку окупації Донбасу завод припинив свою роботу, і щоб відновити виробництво, ділки завозили обладнання та харчові інгредієнти з неокупованої України.

    «Для цього вони використовували механізм так званого «перерваного транзиту»: необхідні товари поставлялися з України покупцям у країнах Балтії, які своєю чергою перепродували їх «партнерам» на Закавказзі», – йдеться в повідомленні.

    При цьому наголошується, що вантажі прямували транзитом через Росію кінцевим споживачам, проте насправді через неконтрольовану ділянку російсько-українського кордону товар завозили в тимчасово окуповану територію Луганської області, де після готова продукція збувалася в ОРДЛО і Росії.

    За даними СБУ, завод діяв 2,5 роки і весь цей час поповнював «бюджет окупантів».

    Чотирьом організаторам схеми повідомили про підозру за ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України в порушення порядку встановленого Конституцією України, вчиненого організованою групою осіб та у великому розмірі) Кримінального кодексу України. Вони оголошені в розшук.

    Теги: СБУ ЛНР бюджет ОРДЛО завод фінансування розшук
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    Підприємство на Луганщині понад два роки фінансувало терористів «ЛНР»