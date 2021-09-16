Окупанти на Донбасі змінили тактику обстрілів. Висновки моніторингової місії

Під обстріли бойовиків все частіше потрапляють житлові помешкання та цивільна інфраструктура

Загрозливо зростає кількість постраждалих серед мирного населення

Незаконні збройні формування змінили тактику обстрілів на Донбасі – цілями окупантів стають місця дислокації військових углиб підконтрольних українському уряду територій. Через це страждає мирне населення. Такого висновку дійшли учасники Міжнародної моніторингової місії уздовж лінії фронту, організованої БФ «Восток SOS», попередні результати роботи якої були презентовані у середу, 15 вересня.

Під час моніторингового візиту представники місії відвідали населені пункти на Донбасі, де останнім часом інтенсифікувалися обстріли з боку бойовиків. Ідеться про Торецьк, Залізне, Нью-Йорк, Новоселівку-2, Мар’їнку, Авдіївку, Опитне, Маріуполь, Новотроїцьке, Трьохізбенку, Золоте-4 та Золоте-3, Катеринівку, Верхньоторецьке, Станицю Луганську.

«Російські проксі вчергове намагаються зірвати перемир’я. І місцеві, і військові зазначають, що після певного затишшя на початку літа кількість та інтенсивність обстрілів зараз збільшується. Росте калібр зброї, яку використовують російські проксі. Міняється їхня тактика: якщо в останні декілька років вогонь вівся переважно по передових військових позиціях, то зараз артилерійські удари наносяться по розташуваннях та командних пунктах ЗСУ, які розташовані глибоко в тилу. Через це під вогонь все частіше потрапляє житлова забудова та об’єкти цивільної інфраструктури. Кількість жертв серед мирного місцевого населення загрозливо зростає», – зазначає в.о. виконавчого директора «Восток SOS» Костянтин Рєуцький.

Також учасники Місії зазначили, що окупаційні адміністрації ОРДЛО максимально ускладнюють пересування мешканців окупованих територій до підконтрольних Україні районів та у зворотньому напрямку. Саме через це максимально обмежений рух через КПВВ.

Нагадаємо, за підрахунками Східної правозахисної групи, 17,3 тис. працівників вугільної галузі з окупованих Росією районів Луганської та Донецької областей змушені були виїхати на роботу до РФ.

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