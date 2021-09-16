Обстріл Щастя: пораненим виявився голова місцевої адміністрації

На місці події працюють правоохоронні органи

Сьогодні зранку російські бойовики обстріляли населений пункт Щастя у Луганській області. Внаслідок чого поранення отримав голова військово-цивільної адміністрації, повідомляє Щастинська міська територіальна громада.

«Внаслідок обстрілу поранено керівника Щастинської міської військово-цивільної адміністрації Олександра Дунеця, наразі його стан здоров’я – задовільний», – йдеться в повідомленні.

Як додають у пресцентрі, на даний час на місці події працюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, сьогодні 6:40 та о 7:30 бойовики двічі обстріляли населений пункт Щастя із застосуванням міномету калібру 82 мм.

Внаслідок чого було поранено мирного жителя, пошкоджено адміністративну будівлю відділу прикордонної служби, цивільний автомобільний транспорт.

Як повідомлялося, окупанти застосовують заборонені міномети та протитанкову зброю.

До слова, від початку вересня станом на 15 число на Донбасі загинуло четверо українських бійців, 36 поранені.

Нагадаємо, Україна закликала Росію в Тристоронній контактній групі (ТКГ) прискорити підготовку до обміну утримуваними і розблокувати роботу КПВВ. Українська делегація нагадала про надані раніше гарантії безпеки.