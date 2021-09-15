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    Бойовики обстріляли вантажівку української групи з контролю за дотриманням Мінських угод

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    Бойовики обстріляли вантажівку української групи з контролю за дотриманням Мінських угод
    фото: ООС

    Обстріл вівся з артилерії калібру 122 мм і міномета 120 мм

    Російські бойовики на Донбасі вчора ввечері порушили режим тиші та обстріляли вантажівку української сторони СЦКК (Спільного центру контролю і координації режиму припинення вогню). Постраждалих у результаті інциденту немає, повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

    Повідомляється, що вчора о 23:15 з боку позицій формувань Російської Федерації обстріляли автомобіль ЗІЛ-131 білого кольору з розпізнавальними знаками СЦКК у районі Шумів. Обстріл вівся з артилерії калібру 122 мм та міномета 120 мм.

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    Бойовики обстріляли вантажівку української групи з контролю за дотриманням Мінських угод
    Бойовики обстріляли вантажівку української групи з контролю за дотриманням Мінських угод
    Бойовики обстріляли вантажівку української групи з контролю за дотриманням Мінських угод
    Бойовики обстріляли вантажівку української групи з контролю за дотриманням Мінських угод
    Бойовики обстріляли вантажівку української групи з контролю за дотриманням Мінських угод
    Бойовики обстріляли вантажівку української групи з контролю за дотриманням Мінських угод

    «У результаті цього обстрілу були зафіксовані осколкові пошкодження кабіни, кунга і коліс автомобіля, а також розриви на прилеглій території», – йдеться в повідомленні.

    Українська сторона зазначає, що в разі подальшого загострення обстановки Збройні сили України будуть давати адекватну відповідь.

    Напередодні окупанти застосували на Донбасі важку артилерію, було поранено українського бійця.

    Теги: бойовики на Донбасі війна обстріл СЦКК автомобіль
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    Бойовики обстріляли вантажівку української групи з контролю за дотриманням Мінських угод