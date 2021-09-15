Військові затримали бойовика «ДНР», який проривався через лінію фронту

Бойовик на допиті розповів про керівництво бандформувань російських бойовиків та наявне озброєння

На Донбасі при спробі перетину лінії розмежування був затриманий бойовик «ДНР». Його виявили українські військовослужбовці однієї з бригад, що виконують бойові завдання в районі проведення Операції Об’єднаних сил.

Затриманим бойовиком виявився Артем Костенко. Він у 2016 році вступив до лав незаконного збройного формування «ДНР».

Під час допиту затриманий надав важливу інформацію про структуру бандформувань російських бойовиків. Зокрема, про керівництво та наявне озброєння.

Раніше правоохоронці у Донецькій області затримали колишнього бойовика російського терористичного формування «ДНР», який був командиром другого мотострілецького взводу батальйону «Оплот».

До слова, Зеленський вважає, що жителі ОРДЛО та Криму можуть голосувати на «виборах» до Держдуми РФ. Зазначимо, що до кінця року РФ планує видати мільйон паспортів на Донбасі.

Роздача «двоголових» паспортів у спрощеному порядку для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) почалася ще у 2019 році.

Згідно з офіційними даними, російське громадянство відтоді отримали понад 600 тисяч українців на цих територіях. За інформацією правозахисників, насправді ця цифра як мінімум на 100 тисяч вища.

Напередодні Україна пояснила міжнародній спільноті, чому не можна визнавати вибори до Держдуми.

Нещодавно правозахисник розповів, як жителів Донбасу масово повезуть в Росію на вибори.

Тим часом віцеспікер Держдуми РФ закликав ліквідувати Україну.



