Бойовики обстріляли з міномету Щастя, поранено цивільного

Окупанти двічі обстріляли населений пункт Щастя з міномета

У Луганській області російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Щастя, внаслідок чого пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та отримала поранення цивільна особа. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

«Сьогодні зранку незаконні збройні формування РФ вкотре грубо порушили режим припинення вогню. Так, о 6:40 та о 7:30 окупанти двічі обстріляли населений пункт Щастя з напрямку населеного пункту Весела Гора (попередньо із застосуванням міномету калібру 82 мм)», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу були пошкоджені адміністративна будівля відділу прикордонної служби, цивільний автомобільний транспорт та отримала поранення цивільна особа. Стан її здоров’я – задовільний.

Для з’ясування решти обставин на місці події працюють правоохоронні органи.

Як повідомлялося, окупанти застосовують заборонені міномети та протитанкову зброю.

До слова, від початку вересня станом на 15 число на Донбасі загинуло четверо українських бійців, 36 поранені.

Нагадаємо, Україна закликала Росію в Тристоронній контактній групі (ТКГ) прискорити підготовку до обміну утримуваними і розблокувати роботу КПВВ. Українська делегація нагадала про надані раніше гарантії безпеки.