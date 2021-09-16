Від початку вересня загинуло четверо українських бійців, 36 поранені

Україна в ОБСЄ розповіла про ситуацію на Донбасі

Із початку вересня російські окупаційні сили здійснили 85 збройних провокацій на сході України, внаслідок чого загинули четверо українських військовослужбовців, ще 36 зазнали поранень. Про це поінформувала місія України при ОБСЄ делегацій країн-учасниць під час засідання Форуму безпекового співробітництва у середу, 15 вересня, пише Укрінформ.

«Лише з початку вересня цього року в результаті понад 85 збройних провокацій російських окупаційних військ чотирьох українських захисників було вбито, ще 36 поранено», – заявили в українській місії.

Також зазначалося, що загалом з початку дії режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року внаслідок обстрілів з боку збройних формувань РФ загинули 58 українських військовослужбовців, ще понад 220 бійців отримали поранення.

«Із 27 липня минулого року до 12 вересня цього року позиції Збройних сил України були обстріляні 2 315 разів, у тому числі понад 585 разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння – танків, артилерійських систем калібрів 152 мм та 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм», – поінформувала делегація України іноземних дипломатів про те, як Росія порушує перемир’я на сході України.

Крім того, українська місія повідомила, що російські збройні формування систематично здійснюють заходи з мінування українських позицій як дистанційно, так і з допомогою диверсійних груп.

«Росія продовжує використовувати міни типів ПОМ-2, МОН-50, ПФМ-1 та ПМН, які заборонені міжнародним правом», – зазначили в делегації України.

Також було вказано на те, що російські окупаційні війська здійснюють порушення інших положень Мінських домовленостей, включаючи використання БПЛА – понад 145 разів, облаштування нових позицій та зміцнення наявних – 29 випадків, дистанційне мінування – понад 55 випадків, обстріли цивільних об’єктів – понад 40 разів.

Нагадаємо, Україна закликала Росію в Тристоронній контактній групі (ТКГ) прискорити підготовку до обміну утримуваними і розблокувати роботу КПВВ. Українська делегація нагадала про надані раніше гарантії безпеки.

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