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    Весна впевнено крокує по Україні: прогноз погоди на середу

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    На Прикарпатті, Закарпатті та Одещині сьогодні повітря прогріється до 12&deg; - Весна впевнено крокує по Україні: прогноз погоди на середу
    На Прикарпатті, Закарпатті та Одещині сьогодні повітря прогріється до 12°

    У Києві 3 березня без опадів, температура вдень 7-9°

    В Україні у середу, 3 березня, буде здебільшого сухо, у західних областях на дорогах ожеледиця, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «Без опадів, лише вночі у східній частині невеликий мокрий сніг та дощ. Уночі та вранці у західних областях місцями туман; у Карпатах та північно-східних областях на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, на сході країни окремі пориви 15-20 м/с», – йдеться у прогнозі синоптиків.

    Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла, на Прикарпатті, Закарпатті та Одещині до 12°, у східних та північно-східних областях 2-7° тепла.

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    У Києві сьогодні без опадів, вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 7-9°.

    Раніше синоптики дали прогноз на 5-8 березня.

    Також повідомлялося, що відлига у столиці може викликати зсуви ґрунту.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер весна
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