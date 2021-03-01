Відлига у столиці може викликати зсуви ґрунту – КМДА

Через особливості рельєфу, зсуви є частим явищем у Кижєві

Управління протизсувних робіт закликає балансоутримувачів обстежити стан підпірних стінок

У київському комунальному підприємстві «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» заявляють про ризики водонасичення ґрунтів та поширення зсувів на столичних схилах через відлигу.

«З метою запобігання можливим аварійним ситуаціям, пов’язаним зі зсувами ґрунтів, усім суб’єктам господарювання (землекористувачам, керівникам підприємств, організацій, установ та об’єднань, власникам земельних ділянок, розташованих у зсувонебезпечній зоні), необхідно дотримуватись вимог протизсувного режиму», – йдеться в повідомленні.

Щоб запобігти деформаціям і руйнуванням будинків, балансоутримувачам необхідно обстежити протизсувні споруди (водостоки, лотки, дренажі, підпірні стіни тощо) та забезпечити їх постійну експлуатацію.

Також у СУППР закликають прибрати та вивезти сніг з доріг, тротуарів, майданчиків для відпочинку, прибудинкових територій, які знаходяться на схилах і поруч із ними.

Як повідомлялося раніше, у перші дні весни у Києві вдень очікується від +2 до +9 градусів тепла, почати мокрий сніг з дощем.