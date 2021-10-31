Вибори на Черкащині: спостерігачі зафіксували підвоз виборців на дільниці

На дільниці №710212, що у селі Нова Дмитрівка на Золотоніщині, зафіксували підвіз виборців

Порушення відбулися на кількох дільницях міста Золотоноша

На Черкащині зафіксовані факти, що можуть свідчити про ймовірне контрольоване голосування. Про це повідомив координатор спостереження Громадянської мережі «Опора» за виборами у Черкаській області Захар Колісніченко.

На дільниці №710212, що у селі Нова Дмитрівка на Золотоніщині, зафіксували підвіз виборців до дільниці:

«Дві людини від провладного кандидата стояли зі списками в руках. Навіть не ховаючись, підвозили, відмічали тих, хто вже проголосував за потрібного кандидата від «зелених». Викликали поліцію, склали акт», – зазначається у повідомленні.

У списках була зазначена особиста інформація, номери телефонів та адреси виборців.

«Чоловік прийшов виясняти, чи є певні прізвища у списку виборців. Він з'ясовував інформацію не про себе особисто та тримав у руках папірці зі списками, що викликало підозри. На запитання для чого це йому, він швидко сховав список. На місце подій викликали поліцію», – зазначили в «Опорі».

Також в селі Драбівці на виборчій дільниці № 710194 спостерігач від одного із кандидатів Кухарчука помітив, що у авто сидять дві жінки та водій-чоловік.

«Вони тримали у руках список і час від часу до них у машину підсідали виборці, які згодом йшли голосувати. Спостерігач від кандидата викликав поліцію. На додаток, у фейсбуці поширюється інформація про те, що біля виборчих дільниць збираються групи виборців, а також про факти підвозу та ймовірного підкупу виборців», – розповів Захар Колісніченко.

Кандидат у депутати Андрій Іллєнко зазначив, що підвіз виборців також зафіксований і на дільниці №710876, що у Золотоноші. «Наші спостерігачі не дали їм втекти, заблокувавши машину, та викликали поліцію. Заяви написані, всі особи встановлені», – пояснив він.

Нагадаємо, у місті Золотоноша, що на Черкащині, поліція допитує жінку, яка на виході з дільниці №710880 відмічала виборців, які вже про голосували.

Нагадаємо, членкині комісії на Черкащині видали посвідчення на вибори 28 березня.