Під час пожежі у столичній багатоповерхівці загинув чоловік

Обставини трагічного випадку та причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці

28 грудня сталась пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Котельникова, 26 у Святошинському районі столиці. Під час пожежі загинув чоловік. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 15:22. На місці бійці встановили, що займання сталося у квартирі на дев’ятому поверсі.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в квартирі, на дивані, чоловіка без ознак життя. Вогнеборці провели реанімаційні заходи, проте це результату не дало. Фахівці медичної допомоги констатували смерть чоловіка.

Пожежу на площі 10 кв. м було ліквідовано о 16:06.

На місці було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.

Обставини трагічного випадку та причини виникнення пожежі наразі встановлюються правоохоронними органами.

Як повідомлялося, 27 грудня сталась пожежа в 16-поверховому житловому будинку на вул. Олевській, 11 у Святошинському районі столиці. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в квартирі чоловіка без ознак життя.

24 грудня сталася пожежа в будинку на вул. Закревського, 35-А у Деснянському районі столиці. Рятувальника довелося евакуювати людей із палаючої квартири за допомогою автодрабини.