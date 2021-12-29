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    Під час пожежі у столичній багатоповерхівці загинув чоловік

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    На місці пожежі працювали рятувальники та медики швидкої допомоги - Під час пожежі у столичній багатоповерхівці загинув чоловік
    На місці пожежі працювали рятувальники та медики швидкої допомоги
    фото: ДСНС

    Обставини трагічного випадку та причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці

    28 грудня сталась пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Котельникова, 26 у Святошинському районі столиці. Під час пожежі загинув чоловік. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 15:22. На місці бійці встановили, що займання сталося у квартирі на дев’ятому поверсі.

    Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в квартирі, на дивані, чоловіка без ознак життя. Вогнеборці провели реанімаційні заходи, проте це результату не дало. Фахівці медичної допомоги констатували смерть чоловіка.

    Пожежу на площі 10 кв. м було ліквідовано о 16:06.

    На місці було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.

    Обставини трагічного випадку та причини виникнення пожежі наразі встановлюються правоохоронними органами.

    Як повідомлялося, 27 грудня сталась пожежа в 16-поверховому житловому будинку на вул. Олевській, 11 у Святошинському районі столиці. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили в квартирі чоловіка без ознак життя.

    24 грудня сталася пожежа в будинку на вул. Закревського, 35-А у Деснянському районі столиці. Рятувальника довелося евакуювати людей із палаючої квартири за допомогою автодрабини.

    Теги: пожежа Київ ДСНС смерть рятувальники чоловік
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    Під час пожежі у столичній багатоповерхівці загинув чоловік