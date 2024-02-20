Вибух у Донецьку: видніється дим біля будівлі так званого уряду «ДНР» (фото, відео)

У Донецьку сьогодні працювала ворожа ППО

Один із боєприпасів упав біля бібліотеки імені Крупської

Сьогодні, 20 лютого, у тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи, гучно було у центрі міста. Наразі видніється дим в районі будівлі так званого уряду» «ДНР». Про це пишуть місцеві пабліки.

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Як зазначають у місцевих пабліках, у Донецьку сьогодні працювала ворожа ППО. Втім є «приліт» в районі площі Леніна.

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Після обстрілу піднімається дим в районі будівлі окупантів так званого «будинку уряду ДНР».

Крім того, один із боєприпасів упав біля бібліотеки імені Крупської, утворивши велику вирву, пошкоджено також фасад будівлі.

«До цього в Донецьку працювала ППО РФ», – йдеться у повідомленні.

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Також пожежа після обстрілу розпочалася у червоногвардійському районі окупованої Макіївки.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Донецьку горіла підстанція, у частині міста зникло світло