В окупованому Донецьку горіла підстанція: у частині міста зникло світло

Повідомляється про пожежу на підстанції у Макіївці Донецької області

У ніч проти 1 лютого у частині тимчасово окупованого Донецька зникло світло. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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«У місті спостерігаються перепади напруги. Ворошиловський та Куйбишевський райони частково знеструмлені», – пишуть у місцевих каналах.

Також повідомляється про пожежу на підстанції у Макіївці Донецької області. Повітряна відстань між містами становить 12,6 км.

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У соціальних мережах поширювали відео з загравою у місті, ймовірно, від вибуху та пожежі.

Раніше повідомлялося, що на території тимчасово окупованого Криму знову пролунали вибухи. Очевидці стверджують про роботу протиповітряної оборони. Пізніше вибухи пролунали ще й Щолкіне, яке розташоване на Керченському півострові, а на у Північній частині Севастополя щось почало горіти.

Як повідомляють місцеві пабліки, орієнтовано пожежа сталася в районі аеродрому Бельбек. Виїхало багато пожежних машин.

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Нагадаємо, у Севастополі було оголошено повітряну тривогу. Раніше окупаційне керівництво півострова повідомляло про припинення руху на Керченському мосту через загрозу ракетної небезпеки.

Згодом Развожаєв повідомив про дим у районі Севастопольської бухти. За його словами, нібито окупанти використовують табельні засоби маскування.