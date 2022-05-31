Повертатися у звільнені міста і села буде небезпечно ще тривалі роки – Єнін

Питання повноцінного безпечного повернення у звільнені міста та села зараз ніхто не може гарантувати

Україна вважається однією з найбільш замінованих територій у світі. А розмінування після сьогоднішнього етапу війни може тривати ще багато років. Таку думку висловив перший заступник голови МВС Євген Єнін у інтерв'ю «РБК-Україна».

Заступник міністра зазначив, що ще до початку широкомасштабного вторгнення Україна посідала п'яте місце у світі за кількістю жертв інцидентів, пов'язаних з протипіхотними мінами і боєприпасами, що не розірвалися. Наша країна також входила до трійки «лідерів» за кількістю інцидентів, спричинених протитранспортними мінами. все це результат бойових дій на Сході України, які розпочалися у 2014-му році.

«Якщо рахувати від квітня 2014-го до 2021 року – загинули або отримали поранення, підірвавшись на мінах, понад 1000 людей у нашій країні. Інтенсивність, із якою росіяни «засівають» наші території різного роду снарядами, бомбами та вибухонебезпечними предметами, значно перевищує те, що ми бачили під час конфліктів у інших європейських регіонах у 90-их та на початку 2000-их», – сказав він.

Єнін також навів приклад ситуації з вибуховими предметами у мирному нині Закарпатті. За його словами, з початку року в області піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) знищили майже 200 вибухонебезпечних предметів. Йдеться про бомби часів Другої світової війни.

«Тому взагалі питання повноцінного безпечного повернення ніхто не може гарантувати. Це буде небезпечно ще тривалі роки. Але ми докладаємо максимальних зусиль, щоб мінімізувати ризики. Залучаємо міжнародних партнерів та навчаємо додаткову кількість вибухотехніків. Допомагають у цьому також нові технології і самі наші люди», – сказав заступник міністра.

Представник МВС також нагадав, що нещодавно в Україні запустили застосунок для мобільних телефонів «Розмінування України», за допомогою якого можна повідомити про підозрілий предмет вибухотехнікам.

Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що розмінування України після окупаційних військ триватиме кілька років. Він додав, що Державна служба з надзвичайних ситуацій має намір у кілька разів збільшити штат вибухотехніків, який нараховує 600 осіб. До розмінування територій планують долучити колишніх працівників, котрі вийшли на пенсію.

Окремо радник міністра не рекомендував грибникам ходити у ліси Чернігівської, Київської, Сумської та Харківської областей, оскільки там дуже багато мін.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати Америки надали України 4 мільйони доларів нової підтримки для програми очищення територій від російських мін і нерозірваних бомб. Кошти, надані США, підуть на підтримку британської неурядової організації Halo Trust, яка займається розмінуванням в Україні.