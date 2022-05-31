Українські правоохоронці розслідують майже 8 тисяч кримінальних справ щодо мародерства

Докази щодо мародерів правоохоронці отримують з численних записів камер спостереження

Українські правоохоронці розпочали уже тисячі кримінальних проваджень щодо фактів мародерства. Йдеться як про дії окупаційних військ, так і про злочини цивільних осіб. Про це повідомив перший заступник голови МВС Євген Єнін у інтерв'ю «РБК-Україна».

«Є мародерство як військовий злочин, який вчиняється військовослужбовцями в умовах збройного конфлікту, а є майнові злочини, які вчиняються пересічними громадянами. Всього упродовж війни розпочато досудове розслідування майже 8000 кримінальних проваджень вказаної категорії.

Ми бачили як російські окупанти займаються відвертим дикунством, викрадаючи електрочайники без підставок, пральні машинки та інше. Вкрали навіть оленячі роги в одному з поліцейських відділків в зоні ЧАЕС. Єдина проблема, що там в 15-20 тисяч разів перевищена норма гамма-фону, так що когось кара божа може наздогнати набагато швидше, аніж українські правоохоронці. Але так само ми бачили як люди використовували паузу у бойових діях і не соромилися цупити якісь предмети побуту у сусідніх будинках», – сказав заступник міністра.

Єнін пояснив, що розслідування цих злочинів зараз певною мірою залишається відкладеним. Адже немає можливості поставити під кожним під'їздом по поліцейському. Також у зруйнованих кварталах у людей масово відсутні документи, тому дуже складно перевірити, чи дійсно ця особа жила саме тут і вивозить свої речі зі свого помешкання. Попри це Єнін вважає, що ці злочини з часом будуть розкриті.

«Проте працювала і працює величезна кількість відеокамер та реєстраторів, дані з них збереглися. Щоби ніхто не думав, що можна безкарно бити скло, заходити до складів, магазинів та помешкань і це залишиться непомітним. Процес відновлення справедливості дещо відкладений, але рано чи пізно люди повертаються, дають свідчення, тому далі ці справи вже не є складними», – зазначив він.

Заступник голови МВС також закликав українців не вдаватися до самосуду над мародерами. Адже такі карати злочинців – це справа правоохоронців.

«Щодо самосуду. Зі зростанням соціальної напруги та насилля навколо, громадянам стає все важче вдаватися до контролю. Важко втримати себе, щоб не покарати тих, кого запідозрили в злочині. Але навіть під час війни не варто забувати, що у нас діє закон, а подібні самосуди деформують моральні цінності. Як би не здавалося, що це справедливо – про злочини треба повідомляти безпосередньо правоохоронним органам і не намагатися самостійно покарати винних», – наголосив Єнін.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну фіксуються масові випадки мародерства, що чинили російські окупанти на захоплених територіях. Частину з викраденого вони продавали у Білорусі або відправляли додому поштою. «Здобиччю» росіян були продукти, комп'ютери та мобільні телефони, побутова техніка, одяг, білизна, садовий інвентар, велосипеди, коштовності, посуд тощо.

На поведінку окупантів звертали увагу іноземці. На початку квітня в Лондоні кілька десятків активістів провели акцію під посольством Росії у Лондоні, прийшовши туди з прасками, сковорідками та іншими речами, які часто викрадали військові РФ.

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