Південноукраїнська АЕС аварійно зупинила роботу: деталі

Зупинка пов‘язана з руйнуванням мереж

У Миколаївській області усі енергоблоки Південноукраїнської АЕС аварійно зупинені. Причиною цього є руйнуванням електромереж. Про це повідомив речник «Енергоатома» Леонід Олійник.

«Так. Це пов‘язано з руйнуванням мереж. Зі станцією все добре. Нема куди видавати електроенергію», – зазначив він.

Нагадаємо, 23 листопада Росія завдала чергового масованого удару по інфраструктурі України. Без світла опинилася більша частина країни, зокрема перебої і в столиці. Також без світла опинився і Львів.

Як повідомлялося, сьогодні під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Мер міста Віталій Кличко підтвердив влучання російської ракети. За попередньою інформацією є влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці.

У всіх областях України станом на 13:00 оголошена повітряна тривога. Українців попереджають про ракетну небезпеку.