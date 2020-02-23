На сторінці ДСНС у Закарпатській області розмістили привітання зі скріншотом з американського фільму



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В управлінні ДСНС у Закарпатській області пояснили щодо ворожої атаки на сторінку відомства

Сторінку ДСНС у Закарпатській області було зламано і атаковано невідомими

Сьогодні, 23 лютого, на сторінці ДСНС у Закарпатській області з’явилося фейкове привітання чоловіків з «Днем захисника Вітчизни».

Про це повідомили у пресслужбі відомства на сторінці у Facebook.

Фейкове привітання на сторінці відомства

«Шановні підписники сторінки, пресслужба Управління повідомляє вам про те, що нашу сторінку було атаковано. На даний момент ми приймаємо необхідних заходів, щоб припинити розповсюдження неправдивої інформації з нашої сторінки», – йдеться у повідомленні.

День захисника Вітчизни був встановлений в РРФСР 27 січня 1922 року в річницю створення Червоної армії. З 1922 року ця дата традиційно відзначалася як День Червоної армії, з 1946 року – День Радянської армії, з 1949 по 1992 рік – День Радянської армії і Військово-морського флоту.

Це свято досі відзначається в Росії і ще кількох колишніх радянських республіках. У 2002 році російська Держдума ухвалила закон, згідно з яким це свято є днем військової слави Росії, і зробила його вихідним.

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