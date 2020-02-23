Що ви святкуєте? Бухайте вже без урочистостей, вояки

Радянська армія поставила рекорди репресій, мародерства та знущання над цивільним населенням

Зранку дозволив втягти себе в суперечку довкола 23 лютого.

Моє ставлення до радянських свят я артикулював неодноразово, але навіть якщо вивести емоції за дужки, суто логічних питань лишається купа.

Що ви святкуєте - день якої армії?

Армії, яка почала свій відлік з ляща від німців у 1918-му?

Армії, яка з 1945-го отримувала п*зди по всьому світу, та й в 1945-му не отримала лише тому, що союзники відкрили другий фронт?

Армії, яка забезпечувала наступи «заградотрядами»?

Армії, яка успішно воювала хіба що з власним народом, влаштувавши низку геноцидів?

Армії, яка поставила рекорди репресій, мародерства та знущання над цивільним населенням?

Що, бл*ть, ви святкуєте? Бухайте вже без урочистостей, вояки.

Джерело: блог Сергія Іванова

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