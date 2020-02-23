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    Думки вголос

    Що ви святкуєте? Бухайте вже без урочистостей, вояки

    • Сергій Іванов

      Журналіст

    • Розсилка
    Що ви святкуєте? Бухайте вже без урочистостей, вояки

    Радянська армія поставила рекорди репресій, мародерства та знущання над цивільним населенням

    Зранку дозволив втягти себе в суперечку довкола 23 лютого.

    Моє ставлення до радянських свят я артикулював неодноразово, але навіть якщо вивести емоції за дужки, суто логічних питань лишається купа.

    Що ви святкуєте - день якої армії?

    • Армії, яка почала свій відлік з ляща від німців у 1918-му?
    • Армії, яка з 1945-го отримувала п*зди по всьому світу, та й в 1945-му не отримала лише тому, що союзники відкрили другий фронт?
    • Армії, яка забезпечувала наступи «заградотрядами»?
    • Армії, яка успішно воювала хіба що з власним народом, влаштувавши низку геноцидів?
    • Армії, яка поставила рекорди репресій, мародерства та знущання над цивільним населенням?

    Що, бл*ть, ви святкуєте? Бухайте вже без урочистостей, вояки.

    Джерело: блог Сергія Іванова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    пропаганда армія СРСР
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