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    Суспільство

    Дітей у «ДНР» змусили марширувати з портретами «Гіві» (відео)

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    Дітей одягли в радянську форму і змусили марширувати з портретами ліквідованих ватажків терористів&nbsp; - Дітей у «ДНР» змусили марширувати з портретами «Гіві» (відео)
    Дітей одягли в радянську форму і змусили марширувати з портретами ліквідованих ватажків терористів 
    Скріншот з відео

    Наших дітей інфікують невиліковним вірусом щодня – офіцер ЗСУ

    У мережі з’явилося відео з пропагандистського заходу у тимчасово окупованій Амвросіївці на Донбасі. На кадрах видно, що дітей одягли в радянську форму і змусили марширувати з портретами ліквідованих ватажків терористів – «Гіві», Олександра Захарченка та інших.

    Ролик опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан.

    «Окупована Амвросіївка. Шість років правозахисні дитячі міжнародні організації та українські захисники мовчать. Наших дітей інфікують невиліковним вірусом щодня. Хроніки побєедоносся», – написав Штефан.

    У коментарях під моторошними кадрами українці також висловили своє обурення цинізмом окупантів і використанням в їх пропаганді дітей.

    «Це наші діти», «Жах. Тому там і потрібно не вибори восени, а багаторічна програма інформаційної деокупації після нашої перемоги у війні», «Гірше коронавірусу може бути тільки вата головного мозку», «Вірус побєдобісся», «Сивохо ЦЕ бачив? У батьків в головах ще гірше», – обурюються люди.

    Нагадаємо, депутату з Донеччини, який підтримав фейковий референдум у 2014 році, оголошено про підозру.

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