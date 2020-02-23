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    Суспільство

    Кива привітав чоловіків з 23 лютого: «Та пішли вони на х.. зі своєю декомунізацією»

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    Народний депутат&nbsp;запостив листівку на честь дня червоної армії - Кива привітав чоловіків з 23 лютого: «Та пішли вони на х.. зі своєю декомунізацією»
    Народний депутат запостив листівку на честь дня червоної армії

    23 лютого досі відзначається в Росії і ще кількох колишніх радянських республіках

    Народний депутат від Опозиційної платформи «За життя» Ілля Кива привітав чоловіків із днем червоної армії.

    Своє привітання Кива виклав у Facebook.

    «Та пішли вони на х… зі соєю декомунізацією. Зі святом нас, чоловіки!!!», – написав Кива та запостив листівку на честь дня червоної армії.

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    День захисника Вітчизни був встановлений в РРФСР 27 січня 1922 року в річницю створення Червоної армії. З 1922 року ця дата традиційно відзначалася як День Червоної армії, з 1946 року – День Радянської армії, з 1949 по 1992 рік – День Радянської армії і Військово-морського флоту.
    Це свято досі відзначається в Росії і ще кількох колишніх радянських республіках. У 2002 році російська Держдума ухвалила закон, згідно з яким це свято є днем військової слави Росії, і зробила його вихідним.

    В мережі нагадали нардепу щодо його присяги на вірність Батьківщині.

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