  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У Криму влаштували дитячий військовий парад на честь 23 лютого

    • Розсилка
    <p>Колони дітей пройшли маршем по набережній Ялти до головної сцени, де їх привітали зі святом і пригостили кашею з польової кухні. Психологи відзначають тиск на свідомість дітей в сучасній освіті Росії</p> - У Криму влаштували дитячий військовий парад на честь 23 лютого

    Колони дітей пройшли маршем по набережній Ялти до головної сцени, де їх привітали зі святом і пригостили кашею з польової кухні. Психологи відзначають тиск на свідомість дітей в сучасній освіті Росії

    Фото Крим.Реалії

    Українські правозахисники не раз звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в анексованому Криму

    В Ялті на честь російського дня захисника Вітчизни влаштували парад дитячих військово-патріотичних організацій, повідомляє Крим.Реалії.

    У ході взяли участь ялтинські школярі, члени військово-патріотичного руху «Юнармія» і учні кадетських класів. Крім них брали участь діти, які перебувають у «Школі юних моряків».

    Колони дітей пройшли маршем по набережній Ялти до головної сцени, де їх привітали зі святом і пригостили кашею з польової кухні, яку розгорнули працівники ялтинського МНС. Варто відзначити, що простим глядачам каші не давали.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Криму влаштували дитячий військовий парад на честь 23 лютого
    У Криму влаштували дитячий військовий парад на честь 23 лютого

    Перед сценою вихованці кадетських класів продемонстрували шоу навичок рукопашного бою та танцювальний флешмоб.

    Українські правозахисники не раз звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в анексованому Криму. Психологи відзначають тиск на свідомість дітей в сучасній освіті Росії.

    Як повідомлялося, у мережі з’явилося відео з пропагандистського заходу у тимчасово окупованій Амвросіївці на Донбасі. На кадрах видно, що дітей одягли в радянську форму і змусили марширувати з портретами ліквідованих ватажків терористів – «Гіві», Олександра Захарченка та інших.

    Крим окупанти правозахисники діти парад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ