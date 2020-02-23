У Криму влаштували дитячий військовий парад на честь 23 лютого



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Колони дітей пройшли маршем по набережній Ялти до головної сцени, де їх привітали зі святом і пригостили кашею з польової кухні. Психологи відзначають тиск на свідомість дітей в сучасній освіті Росії Фото Крим.Реалії

Українські правозахисники не раз звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в анексованому Криму

В Ялті на честь російського дня захисника Вітчизни влаштували парад дитячих військово-патріотичних організацій, повідомляє Крим.Реалії.

У ході взяли участь ялтинські школярі, члени військово-патріотичного руху «Юнармія» і учні кадетських класів. Крім них брали участь діти, які перебувають у «Школі юних моряків».

Колони дітей пройшли маршем по набережній Ялти до головної сцени, де їх привітали зі святом і пригостили кашею з польової кухні, яку розгорнули працівники ялтинського МНС. Варто відзначити, що простим глядачам каші не давали.

Перед сценою вихованці кадетських класів продемонстрували шоу навичок рукопашного бою та танцювальний флешмоб.

Українські правозахисники не раз звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в анексованому Криму. Психологи відзначають тиск на свідомість дітей в сучасній освіті Росії.

Як повідомлялося, у мережі з’явилося відео з пропагандистського заходу у тимчасово окупованій Амвросіївці на Донбасі. На кадрах видно, що дітей одягли в радянську форму і змусили марширувати з портретами ліквідованих ватажків терористів – «Гіві», Олександра Захарченка та інших.