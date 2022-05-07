Путін перекидає війська з Сирії до України – ЗМІ

Загальна чисельність російської армії в Сирії становить 63 тисячі військових

Російський диктатор Володимир Путін, не отримавши за 73 дні війни в Україні бажану перемогу, йде на будь-які кроки для здобуття хоч якогось успіху до 9 травня. Тому Росія розпочала процес виведення своїх збройних сил із Сирії та концентрує їх у трьох аеропортах перед перекиданням на український фронт. Таким чином Путін прагне прискорити кампанію з анексії Донбасу. Про це повідомляє джерело видання The Moscow Times.

Зазначається, що загальна чисельність російської армії в Сирії становить 63 тисячі військових, із яких майже половина – офіцери.

Сирійську війну пройшов новий командувач військами в Україні генерал Олександр Дворніков, якому під час призначення на початку квітня Путін поставив завдання здобути перемогу до 9 травня.

Раніше болгарський журналіст, головний розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв у інтерв'ю своєму колезі Дмитру Гордону заявив, що російські олігархи обговорюють, як можна посприяти ліквідації президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, українська розвідка також повідомляла, що окремі російські олігархи вже обговорюють можливість фізичного усунення президента Росії Володимира Путіна. За даними ГУР, обговорювалося, що олігархи шукають шляхи впливу на Путіна або на його близьке оточення з силового блоку. Але це ускладнюється тим, що президент нікого до себе не підпускає.

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