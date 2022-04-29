Як окупанти позбуваються трупів своїх солдатів: Данілов повідомив нові дані

Рашисти влаштували на території Донбасу крематорії, де спалюють своїх загиблих вояк

Наші захисники щодня відправляють трупи російських загарбників на їхню Батьківщину, однак не всіх їх забирають. Як повідомив секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв'ю «Радіо Свобода», російська сторона взагалі не має бажання їх відвозити на свої території для поховання.

Влада України має точну інформацію щодо того, що на деяких територіях, особливо що стосується Донецької області, окупанти влаштували крематорії, де не тільки спалюють тіла убитих цивільних українців, але і своїх військових. Вони роблять це для того, щоб не сплачувати ті гроші, які президент РФ Володимир Путін обіцяв за загибель їхніх солдатів.

«Немає солдата – немає відповідної оплати. Люди рахується у них, як зниклі безвісти. Такі росіяни», – пояснив він логіку окупантів.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України опублікувала чергову розмову російських військових. В ній окупант зізнається, що ангари з так званим «грузом 200» переповнені. Рашист також зазначив, що ні звичайні солдати, ні військове командування не знають мети війни проти України.

Також повідомлялося, що Росія звозить трупи своїх військових у спорткомплекси, де займаються діти. Батькам школярів не подобається трупний запах.

Відомо, що після широкого міжнародного розголосу геноциду українського народу в Бучі Київської області, російські війська почали використовувати в Україні мобільні крематорії. Також воєнною розвідкою України неодноразово фіксувалися факти використання мобільних крематоріїв на території Чернігівської області. Роботу мобільного крематорію противника зафіксовано й у м. Новоайдар Луганської області.



