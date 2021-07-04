Віцепрем'єрка Стафанішина оголосила себе холостячкою

Заступниця прем'єр-міністра розповіла про розлучення після 12 років шлюбу

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина завітала на фестиваль Leopolis Jazz Fest. «Це можливість послухати якісну круту музику та за два роки ковіду поспілкуватися вживу з людьми», – розповіла вона у програмі «Світське життя».

Цього року Ольга Стефанішина розлучилася: «Стала холостячкою назавжди», – пожартувала віцепрем'єр-міністерка. Її шлюб тривав 12 років, у ньому народилися син та донька. Однак запевняє: політична діяльність не стала причиною розлучення: «Є таке поняття, як «студентські» шлюби. У нас просто щось не склалося».

Що ж до чоловічої уваги на роботі, то каже: у Кабінеті Міністрів залицянь ні від кого не було. «На роботі треба максимально продуктивно працювати, щоб раніше потрапити додому і провести час із дітьми», – каже віцепрем'єрка. Жартує, що діти навіть радять їй, як спілкуватися з посадовцями.

На Leopolis Jazz Fest Ольга Стефанішина прийшла у вбранні від Олени Даць. Каже, що полюбляє одяг від українських дизайнерів. Мовляв, завдяки цьому найперше питання, яке їй під час офіційних візитів ставлять жінки-політики: «Де ти взяла цей костюм?».

Раніше віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина, міністерка соціальної політики України Марина Лазебна та міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна вважають, що марширування у взутті на підборах зашкодить здоров’ю учасницям параду. Спільне звернення до міністра оборони Андрія Тарана вони опублікували у соцмережі Facebook.

У своїй заяві членкині уряду висловили своє обурення рішенням Міністерство оборони України щодо форми, а особливо взуття, в якому жінки-військовослужбовиці братимуть участь у параді до 30-річчя Незалежності України.

Крім того, депутатки парламенту на початку засідання Верховної Ради вручили міністру оборони Андрію Тарану і верховному головнокомандуючому Володимиру Зеленському взуття на підборах.

«Нехай сходять в них на парад!», – пояснила цей подарунок депутатка Ірина Геращенко.