Магазин відомого бренду вандалізували через співпрацю з Дорном

Український співак Іван Дорн гастролює в Росії та знімається у російських фільмах

На бутіку Puma невідомі написали «Бізнес на крові»

Магазин спортивного одягу Puma у столичному ТРК «Скай молл» невідомі розмалювали написами проти співпраці компанії із співаком Іваном Дорном. На відповідному відео, яке виклав активіст Сергій Стерненко на своїй сторінці у Facebook можна прочитати написи «Терористи», «Сепари», та «Бізнес на крові».

«Якісь добрі люди провели мистецьку акцію біля магазину Puma в Києві, оскільки компанія співпрацює із проросійським колаборантом Дорном, який називає агресорів «братами». Puma не припинила співпрацю з ним навіть після хвилі критики. Значить, це свідома позиція бренду», – пише активіст.

У квітні Сергій Стерненко звернувся до виробників спортивного одягу Puma з вимогою розірвати співробітництво з Іваном Дорном, який був обраний амбасадором бренду в Україні.

«Іван Дорн казав що росіяни це наші брати, а футболку з тризубом він одягав «щоб не смерділи». Крім того, Дорн регулярно бере участь у зйомках різних шоу на російському телебаченні та своїх поглядів не змінив. В час, коли Росія веде проти нас війну та зараз стягує війська до наших кордонів, співпраця із проросійськими елементами це як постріл собі в ногу», – писав тоді Стерненко.

За його словами, у відповідь представники Puma заявляють про те, що їх бренд перебуває поза політикою.

Додамо, що російські артисти продовжують спокійно гастролювати регіонами України, пропонуючи українцям «посередній» репертуар з країни-агресорки, на який, як не дивно, тут також є попит. Зокрема незабаром в Києві відбудеться концерт Олександра Ревви (сценічний псевдонім Артур Пірожков).

Також відома українська співачка Таїсія Повалій, яка нещодавно жила і будувала кар'єру в Росії, повернулася в Україну. У своєму Instagram артистка поділилася новим фото і поскаржилася на спеку в Києві.

Крім того, донька судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової та керівника відділу з розслідування справ Майдану в ДБР Анатолія Тарасюка записала відео, де закликала українців змиритися з російською окупацією Криму. Дівчина навчається в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Приводом для відеозвернення став інцидент із приїздом російського репера Басти до Києва, її «улюбленого виконавця». Тим часом, у Києві під клубом, де пройшов концерт Басти зібралися як його прихильники, так ті, хто засуджують артиста з держави-окупанта. Між ним виникла суперечка.

Днями Міністерство культури та інформаційної політики України виключило російського співака Філіпа Кіркорова зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці. Зазначається, що прізвище артиста прибрали з переліку на підставі звернення Служби безпеки України.

У 2017 році українські музиканти Іван Дорн і група «Гриби» виявилися номінованими на конкурс MTV Europe music awards від Росії.

Також український поп-співак і продюсер Іван Дорн виконав одну з ролей в новому фільмі російського режисера Кирила Серебренникова «Петрови в грипі».

31 травня Одеський апеляційний суд скасував вирок за розбій у справі проти Стерненка і Демчука за обвинуваченням у викраденні й катуванні місцевого депутата Сергія Щербича навесні 2015 року. Проте Стерненко отримав умовний термін за статтею про зберігання набоїв.