Відтермінування локдауну: Суми запровадять «двотижневий тайм-аут»

У Сумах вводять обмеження для стримування коронавірусу

«Ми всі з вами повинні зробити тайм-аут щодо коронавірусу, щоб не було потім локдауну», – сказав мер Сум

У Сумах з 22 березня по 5 квітня буде запроваджено «двотижневий тайм-аут», аби відтермінувати жорсткий локдаун.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко.

«Ми всі з вами повинні зробити тайм-аут щодо коронавірусу, щоб не було потім локдауну», – сказав мер.

Він пояснив, що для попередження потрапляння в «червону» зону з 22 до 28 березня буде запроваджено дистанційне навчання для учнів 5-11 класів. 1-4 класи продовжать навчання, садочки будуть працювати. При цьому спортивні події будуть проводитися без глядачів.

Міський голова також рекомендує своїм підлеглим не проводити очно прийом відвідувачів і перенести всі культурно-масові заходи.

«Рекомендувати організаторам культурно-масових заходів перенести всі заплановані у цей термін заходи до закінчення встановленого цим рішенням терміну обмежень. Керівникам комунальних служб перевести приймання громадян в онлайн режим. Керівникам підприємств, установ, організацій не залежно від форм власності, тобто всім, рекомендувати утриматися від проведення всіх масових заходів на підприємствах», – пояснив суть «тайм-ауту» міський голова.

У п'ятницю, 19 березня о 10:00 міський виконком має затвердити дане рішення.

Як відомо, Полтава і Харківщина посилюють карантин.

Нагадаємо, в Україні зростає захворюваність на коронавірус. За добу виявили понад 15 тисяч інфікованих, а днем раніше – рекордну кількість смертей за весь час пандемії.

У «червоній» зоні перебувають чотири області: Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська і Чернівецька.

Київ перебуває в «помаранчевій» зоні, але посилює карантин на три тижні – з 20 березня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу, не виключено повернення до жорсткого локдауну.

18 березня РНБО зібрало на нараду провідних учених через сплеск коронавірусу в Україні.