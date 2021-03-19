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    Відтермінування локдауну: Суми запровадять «двотижневий тайм-аут»

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    У Сумах вводять обмеження для стримування коронавірусу - Відтермінування локдауну: Суми запровадять «двотижневий тайм-аут»

    У Сумах вводять обмеження для стримування коронавірусу

    «Ми всі з вами повинні зробити тайм-аут щодо коронавірусу, щоб не було потім локдауну», – сказав мер Сум

    У Сумах з 22 березня по 5 квітня буде запроваджено «двотижневий тайм-аут», аби відтермінувати жорсткий локдаун.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко.

    «Ми всі з вами повинні зробити тайм-аут щодо коронавірусу, щоб не було потім локдауну», – сказав мер.

    Він пояснив, що для попередження потрапляння в «червону» зону з 22 до 28 березня буде запроваджено дистанційне навчання для учнів 5-11 класів. 1-4 класи продовжать навчання, садочки будуть працювати. При цьому спортивні події будуть проводитися без глядачів.

    Міський голова також рекомендує своїм підлеглим не проводити очно прийом відвідувачів і перенести всі культурно-масові заходи.

    «Рекомендувати організаторам культурно-масових заходів перенести всі заплановані у цей термін заходи до закінчення встановленого цим рішенням терміну обмежень. Керівникам комунальних служб перевести приймання громадян в онлайн режим. Керівникам підприємств, установ, організацій не залежно від форм власності, тобто всім, рекомендувати утриматися від проведення всіх масових заходів на підприємствах», – пояснив суть «тайм-ауту» міський голова.

    У п'ятницю, 19 березня о 10:00 міський виконком має затвердити дане рішення.

    Як відомо, Полтава і Харківщина посилюють карантин.

    Нагадаємо, в Україні зростає захворюваність на коронавірус. За добу виявили понад 15 тисяч інфікованих, а днем раніше – рекордну кількість смертей за весь час пандемії.

    У «червоній» зоні перебувають чотири області: Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська і Чернівецька.

    Київ перебуває в «помаранчевій» зоні, але посилює карантин на три тижні – з 20 березня.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу, не виключено повернення до жорсткого локдауну.

    18 березня РНБО зібрало на нараду провідних учених через сплеск коронавірусу в Україні.

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      Теги: Суми місцева влада мер навчання карантин коронавірус
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