Відтермінування локдауну: Суми запровадять «двотижневий тайм-аут»
У Сумах вводять обмеження для стримування коронавірусу
«Ми всі з вами повинні зробити тайм-аут щодо коронавірусу, щоб не було потім локдауну», – сказав мер Сум
У Сумах з 22 березня по 5 квітня буде запроваджено «двотижневий тайм-аут», аби відтермінувати жорсткий локдаун.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко.
«Ми всі з вами повинні зробити тайм-аут щодо коронавірусу, щоб не було потім локдауну», – сказав мер.
Він пояснив, що для попередження потрапляння в «червону» зону з 22 до 28 березня буде запроваджено дистанційне навчання для учнів 5-11 класів. 1-4 класи продовжать навчання, садочки будуть працювати. При цьому спортивні події будуть проводитися без глядачів.
Міський голова також рекомендує своїм підлеглим не проводити очно прийом відвідувачів і перенести всі культурно-масові заходи.
«Рекомендувати організаторам культурно-масових заходів перенести всі заплановані у цей термін заходи до закінчення встановленого цим рішенням терміну обмежень. Керівникам комунальних служб перевести приймання громадян в онлайн режим. Керівникам підприємств, установ, організацій не залежно від форм власності, тобто всім, рекомендувати утриматися від проведення всіх масових заходів на підприємствах», – пояснив суть «тайм-ауту» міський голова.
У п'ятницю, 19 березня о 10:00 міський виконком має затвердити дане рішення.
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