Через сплеск коронавірусу РНБО зібрало на нараду провідних учених

За останній місяць в Україні більше ніж удвічі збільшилася кількість зайнятих ковід-ліжок

Клінічна картина захворювання останнім часом значно змінилася

Сьогодні, 18 березня, в Апараті Ради національної безпеки і оборони України відбулася нарада щодо актуальних питань надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на Covid-19. Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Відкриваючи нараду, секретар РНБО України Олексій Данілов підкреслив важливість консолідованої діяльності управлінців, науковців та практикуючих лікарів для ефективної протидії епідемії Covid-19 та забезпечення громадян України доступною, безпечною та якісною медичною допомогою.

Участь у нараді під головуванням заступника секретаря РНБО України Олексія Соловйова взяли провідні вітчизняні вчені та лікарі.

Нарада в Апараті Ради національної безпеки і оборони України

Соловйов зазначив, що в Апараті РНБО за допомогою програмно-апаратного комплексу «СОТА» здійснюється постійний моніторинг ситуації щодо поширення коронавірусної хвороби в Україні та світі і динаміки навантаження на національну систему охорони здоров’я.

За його словами, протягом останнього місяця значно збільшилося навантаження на медичну систему України, зокрема, в її Західному та Центральному регіонах:

нині вільними залишаються лише 2423 ліжок інтенсивної терапії, виділених для пацієнтів із Covid-19;

кількість пацієнтів, підключених до ШВЛ, складає 1155 – це найбільша кількість людей з початку епідемії в Україні, які перебувають на ШВЛ у ковідних відділеннях;

за останній місяць в Україні більше ніж удвічі збільшилася кількість зайнятих ліжок, забезпечених подачею кисню.

«За умови збереження такої динаміки може статися, що органам місцевого самоврядування треба буде готуватися до збільшення кількості ліжок з киснем», – зазначив Соловйов, наголосивши на необхідності адекватного реагування на ситуацію, зокрема, шляхом запровадження більш жорстких карантинних обмежень та більш ефективної організації медичної допомоги на рівні громад.

Окрему увагу учасники наради приділили питанню актуалізації підходів до лікування хворих на коронавірусну хворобу з урахуванням світового досвіду та з огляду на підтвердження циркуляції в Україні мутованих штамів коронавірусу, які походять з країн Європи (Італія, Данія, Бельгія та ін.), Азії, Великої Британії та Австралії.

Експерти наголосили, що клінічна картина захворювання останнім часом значно змінилася – збільшується кількість важкохворих пацієнтів молодого віку, хвороба часто триває понад 14 днів, спостерігається збільшення кількості та зміни характеру ускладнень.

У цьому контексті експерти висловили думку про доцільність внесення актуальних змін до вітчизняного протоколу лікування коронавірусної хвороби, зокрема, у частині проведення антикоагулянтної терапії.

«Зараз весь світ знаходиться в процесі пошуку найефективніших препаратів, і ми теж маємо рухатись у цьому напрямі», – зазначив Соловйов, наголосивши, що в Апараті РНБО України проаналізують інформацію з доступних протоколів лікування інших країн, та з урахуванням практичного досвіду вітчизняних вчених будуть підготовлені пропозиції для імплементації найкращих світових практик надання медичної допомоги хворим на Covid-19.

Нагадаємо, за минулу добу, 17 березня, в Україні виявлено 15053 нових хворих на Covid-19. Це на 3220 осіб більше, ніж за попередню добу. Вчора було госпіталізовано 4376 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 267 пацієнтів, одужали 6514 осіб

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