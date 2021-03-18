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    Третя хвиля Covid-19: Полтава і Харківщина посилюють карантин

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    В Україні почалася третя хвиля коронавірусу, не виключено повернення до жорсткого локдауну - Третя хвиля Covid-19: Полтава і Харківщина посилюють карантин
    В Україні почалася третя хвиля коронавірусу, не виключено повернення до жорсткого локдауну
    Фото: Уніан

    За минулу добу в Харківській області виявили 732 нових випадки зараження коронавірусом, в Полтавській – 394

    Через погіршення ситуації з коронавірусом та новим сплеском захворювання у Харківській області та Полтаві місцеві влади посилюють карантин.

    Як повідомили в Харківській ОДА, з 18 березня на території області запроваджено низку додаткових обмежень:

    • забороняється проведення масових заходів (спортивних, культурних, розважальних, соціальних, релігійних, наукових, освітніх) за участю більше однієї людини на 4 кв. м площі будівлі або відкритій території. Зали мають бути заповнені не більше ніж на 50%;
    • забороняється прийом відвідувачів в кінотеатрах та інших закладах культури з наповненням понад 50% місць;
    • забороняється діяльність спортивних залів і фітнес-центрів, які не можуть забезпечити можливість розміщення однієї людини на 10 кв. м, басейнів – більше чотирьох чоловік на одній доріжці для індивідуальних занять або шести — для групових;
    • школи переходять на дистанційне навчання, крім учнів 1−4 класів. Установам професійного та професійно-технічної освіти, професійної перед вищими і вищої освіти також рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання.

    Рішення про запровадження нових обмежень також прийняли в Полтаві.

    Як повідомляє ІРТ Полтава, в місті тимчасово припиняють роботу театрів, музеїв, бібліотек. Всі концерти також скасовують.

    Наразі обидва регіони перебувають в помаранчевій зоні карантину. За минулу добу в Харківській області виявили 732 нових випадки зараження коронавірусом, в Полтавській – 394.

    В Україні зростає захворюваність на коронавірус. За добу виявили понад 15 тисяч інфікованих, а днем раніше – рекордну кількість смертей за весь час пандемії.

    У червоній зоні перебувають чотири області: Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська і Чернівецька.

    Київ перебуває в помаранчевій зоні, але посилює карантин на три тижні – з 20 березня.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1311844
    • Одужали
      1151777
    • Хворіють
      134758
    • Померли
      25309

    Прем'єрміністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу, не виключено повернення до жорсткого локдауну.

    Сьогодні РНБО зібрало на нараду провідних учених через сплеск коронавірусу в Україні.

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    Теги: Полтава Київ медицина Харківщина Україна карантин коронавірус
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