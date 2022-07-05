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    Події в Україні

    Виїзд військовозобов’язаних за межі області: у Раді зареєстровано законопроєкт

    Виїзд військовозобов’язаних за межі області: у Раді зареєстровано законопроєкт
    фото ілюстративне

    Текст документу поки відсутній

    Генштаб хоче контролювати переміщення військовозобовʼязаних по Україні. Відповідний законопроєкт № 7522 вже зареєстрували в парламенті.

    Документ передбачає зміни до порядку виїзду призовників, військовозобов'язаних та резервістів за межі їх місць проживання.

    Повний текст документу поки відсутній.

    Раніше повідомлялося, що військовозобов'язані чоловіки можуть пересуватися Україною без отримання відповідних дозволів. Однак при зміні місця свого проживання вони повинні звернутися до відповідних органів.

    Проте у Генштабі зазначили, що для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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    Теги: росія окупанти Верховна Рада війна Україна окупація #stoprussia
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    Виїзд військовозобов’язаних за межі області: у Раді зареєстровано законопроєкт